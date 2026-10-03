SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELLUSCIO, Augusto César Juan, q.e.p.d. - El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, el señor vicepresidente, Dr. Carlos Rosenkrantz, el señor ministro, Dr. Ricardo Lorenzetti, despiden con profundo pesar al señor ex vicepresidente del tribunal y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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