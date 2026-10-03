1
BELLUSCIO, Augusto César Juan,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BELLUSCIO, Augusto César Juan, q.e.p.d. - El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, el señor vicepresidente, Dr. Carlos Rosenkrantz, el señor ministro, Dr. Ricardo Lorenzetti, despiden con profundo pesar al señor ex vicepresidente del tribunal y acompañan a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: “Sonreí, incluso si no lo sentís; engañarás a tu cerebro y serás más feliz”
- 3
Renunció Claudia Testa, la número dos de la Secretaría de Trabajo
- 4
Una fuerte lluvia inundó las calles de Albacete: autos arrastrados, calles intransitables y estado de emergencia