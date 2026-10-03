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BELLUSCIO, Augusto César

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELLUSCIO, Augusto César, Dr., q.e.p.d., falleció el 2-10-2026. - Los socios de la Asociación Argentina de Derecho Comparado participan con profundo pesar el fallecimiento del ilustre ex integrante de su consejo directivo y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BELLUSCIO, Augusto César, 2-10-2026. - Dejó sus herramientas de trabajo el ilustre ciudadano y miembro activo de nuestra institución para pasar a decorar el oriente eterno. El gran maestre de la gran logia de la Argentina, muy respetable hermano Pablo Lázaro, y el Honorable Consejo de la Orden participan con pesar del deceso.

BELLUSCIO, Augusto César, Dr., q.e.p.d. - La Institución de Magistrados de la Nación en Retiro despide con profundo dolor a su dignísimo asociado, eximio jurista y brillante ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompaña a su familia en su dolor y ruega una oración en su memoria.

BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d. - Pedro Di Lella, continuador de la cátedra que honrara en la Facultad de Derecho, participa con profundo pesar su fallecimiento, recordando su destacada labor académica, su compromiso con la enseñanza y su valioso aporte al ámbito jurídico que deja una huella perdurable en quienes lo conocieron y compartieron su vocación universitaria.

BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d. - Elisa Diaz de Vivar y Jorge Noro Villagra despedimos con tristeza a nuestro maestro, ejemplar magistrado e ilustre académico, y acompañamos a su familia.

BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d., falleció el 2-10-2026. - Beatriz A. Garbini y Héctor O. Aguilar despiden a su entrañable maestro y amigo y ruegan una oración por su eterno descanso.

BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d., falleció el 2-10-2026. - M. S. Najurieta, L. Monti, M. Vieito, B. Garbini, A. M. Conde, A. Spina, S. Hidalgo, S. Catucci y S. Salguero despedimos con entrañable afecto a nuestro maestro, jefe y admirado jurista, que ha dejado una impronta imborrable en nuestra formación jurídica. Acompañamos a su familia en este triste momento.

BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d. - Héctor Roberto Goyena Copello participa el fallecimiento de su querido amigo y acompaña a Zelmira y los hijos Guillermo e Inés en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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