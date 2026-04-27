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BELTRAMI, Jorge,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BELTRAMI, Jorge, q.e.p.d., falleció el 26-4-2026. - La Camada 62 del Club Pueyrredón despedimos con mucho afecto a Jorge, quien nos acompañó durante toda nuestra infancia. Abrazamos a Mariano y a toda la familia Beltrami en estos momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
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