SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BELTRAMI, Jorge, q.e.p.d., falleció el 26-4-2026. - La Camada 62 del Club Pueyrredón despedimos con mucho afecto a Jorge, quien nos acompañó durante toda nuestra infancia. Abrazamos a Mariano y a toda la familia Beltrami en estos momentos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa