Revuelo en Italia: echaron a la directora del Teatro La Fenice de Venecia por sus dichos a LA NACION

ROMA.- Si bien en Venecia jamás habían digerido su cuestionada designación al frente de la orquesta y dirección musical del Teatro La Fenice por un currículum considerado insuficiente para el cargo, la entrevista que Beatrice Venezi concedió hace unos días a LA NACION, que creó revuelo porque denunció cierto nepotismo, terminó por precipitar su salida. Este domingo, la Fundación del histórico coliseo veneciano decidió poner fin a toda relación profesional con la directora.

“La Fundación Teatro La Fenice, a través de su titular Nicola Colabianchi, anuncia que decidió cancelar todas las futuras colaboraciones con el maestro Beatrice Venezi”, indicó este domingo la institución de uno de los teatros más prestigiosos de Italia, en un comunicado.

“La decisión se tomó después de las reiteradas y graves declaraciones públicas del maestro, ofensivas y perjudiciales para el valor artístico y profesional de la Fundación Teatro La Fenice y su orquesta. Estas declaraciones, con las que no estamos de acuerdo en cuanto al fondo y las opiniones expresadas, son incompatibles con los principios de la Fundación y con la protección y el respeto que se deben a los miembros de la orquesta”, ahondó.

La directora de orquesta italiana Beatrice Venezi. 22/04/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

En una entrevista publicada el jueves pasado por LA NACION, Venezi, primera mujer designada directora musical del legendario Teatro de Venecia —cargo que debería haber asumido en octubre próximo y hasta octubre de 2030—, denunció el virtual nepotismo de esta antigua institución cultural.

“Yo no tengo padrinos. No vengo de familia de músicos. Y esta es una orquesta en la cual los puestos se pasan prácticamente de padres a hijos. Yo no pertenezco a familia de músicos, soy mujer, de 36 años, la primera mujer directora de La Fenice y quiero renovar. Ese es el tema principal. Tienen miedo del cambio, de la renovación”, dijo, en una entrevista en Buenos Aires con Mauro Apicella.

Aunque pronunciadas a más de 10.000 kilómetros de distancia, en la capital argentina, donde la música dirigió en el Teatro Colón la última función de Pagliacci y Cavalleria Rusticana, esas declaraciones provocaron un terremoto en Venecia.

Tal como se informó, al día siguiente de la publicación de este medio, los trabajadores de la gran sala de Venecia emitieron un comunicado titulado “Respuesta a las declaraciones de la directora Beatrice Venezi”, que no ocultó la indignación. “La RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) del Gran Teatro La Fenice, en nombre de todos sus trabajadores, expresa su profunda consternación y decepción por las declaraciones realizadas por Beatrice Venezi en una entrevista con el diario argentino LA NACION, publicada el 23 de abril, en la que alega que los puestos en la orquesta veneciana se transmiten ‘de padre a hijo’”, escribió. “Estas son declaraciones graves, falsas y ofensivas que menoscaban la profesionalidad, el mérito y la dignidad de los profesores de la Orquesta La Fenice, profesionales del más alto nivel seleccionados exclusivamente mediante concursos públicos internacionales basados ​​en el talento y el rigor procesal. Ofender a los trabajadores y al público del teatro no solo constituye una falta de respeto institucional, sino un ataque directo a la propia identidad de nuestra Fundación", añadió.

CONFLICTO EN LA FENICE. Comunicado oficial emitido por la Representación Sindical Unitaria (RSU) del Gran Teatro La Fenice de Venecia, en respuesta a las recientes declaraciones de la directora de orquesta Beatrice Venezi, Venezia, 25 de abril de 2026.

“Consideramos que tales declaraciones son incompatibles con las condiciones necesarias para construir una relación de confianza y una fructífera colaboración artística. La dirección de orquesta y coro no puede ignorar el respeto mutuo ni un clima de armonía profesional, que las palabras de la maestra Venezi han socavado grave y unilateralmente. A la luz de lo sucedido, nos vemos obligados a recalcar que su presencia en nuestro podio se produciría en un contexto de profunda tensión y desconfianza. Es imperativo que el Maestro y la dirección reconozcan que ya no existen las condiciones para una relación de colaboración armoniosa y fructífera. Sin respeto por quienes viven y honran el Teatro cada día con su trabajo, se socava la base misma de toda producción artística de excelencia”, sumó.

Tal comunicado fue tan sólo el preludio de la tajante decisión que se conoció este domingo, que fue el epílogo de un tira y afloje que hubo desde su designación, en septiembre pasado, que causó un escándalo.

La Fundación Teatro La Fenice “reafirma su compromiso de promover un entorno profesional basado en el respeto mutuo, la colaboración constructiva y la excelencia artística”, subrayó este domingo su titular, Colabianchi.

La noticia del virtual despido de la polémica directora de orquesta, que en la entrevista con LA NACION incluso habló de su amistad con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, enseguida causó repercusiones en Italia.

Tal como informó el diario Corriere della Sera, el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, al conocer la decisión “tomada de forma autónoma e independiente” por Colabianchi, reafirmó su “plena confianza” en el titular de La Fenice y auspició que esta resolución “sirva para disipar malentendidos, tensiones y cualquier tipo de instrumentalización”.

La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) de Venecia, por su parte, consideró la decisión de la Fundación “positiva y la única opción posible”. “Ese nombramiento fue errado, inapropiado y profundamente cuestionado por quienes viven y hacen vivir el gran teatro La Fenice”, dijo Daniele Giordano, secretario general de ese sindicato.

Como era de esperar, en tanto, la oposición de centroizquierda aplaudió la decisión, que consideró, de todos modos, tardía.

“Fue necesaria una entrevista en la Argentina para que el titular de La Fenice, Colabianchi, comprendiera que debía poner fin a su relación con el maestro Venezi. Hemos apoyado a los trabajadores de la orquesta en los últimos meses, y en cuanto leímos las últimas declaraciones de Venezi, condenamos de inmediato su gravedad y su total incompatibilidad con el papel que debía desempeñar. Colabianchi debió darse cuenta de que, llegado ese punto, o Venezi caía o caía él, y optó por lo primero”, afirmó Luca Pirondini, líder del grupo del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) en el Senado.

“Sin embargo, se trata de una medida tardía: tomó una decisión que debió haberse tomado hace mucho tiempo. Ojalá esto ponga fin a la vergonzosa farsa que se ha desarrollado a costa de los trabajadores y de la imagen de una de las instituciones más prestigiosas del país. Ahora, Alessandro Giuli, Colabianchi y todos aquellos que han defendido firmemente a Venezi en los últimos meses deberían pedir disculpas. Esta es una victoria para los trabajadores del teatro, que han demostrado su capacidad de lucha para defender la calidad artística de su Fundación”, añadió, según consignó la agencia ANSA.

Coincidió Irene Manzi, jefa del grupo parlamentario del Partido Democrático (el principal de la oposición de centroizquierda) en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que fue más allá y, en un comunicado, definió todo este caso como un ejemplo “del fracaso del gobierno de Meloni con respecto de sus políticas culturales”. “El tema del nombramiento de Beatrice Venezi es el resultado de una decisión política impuesta desde arriba, sin tener en cuenta al mundo de la música y la ópera, al que hemos criticado desde el principio: es un método erróneo que menoscaba la competencia y la autonomía de las instituciones culturales y que hoy paga las consecuencias”, denunció.