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BEN, Carlos Humberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BEN, Carlos Humberto. - José Luis Lingeri despide con profundo pesar a Carlos Humberto Ben, compañero y destacado referente de la actividad sanitaria. Su compromiso, capacidad de conducción y permanente vocación de trabajo dejaron una marca imborrable en la historia del sector. Acompaña con afecto a su familia y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso.

BEN, Carlos Humberto. - El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, SGBATOS, su comisión directiva y los trabajadores sanitaristas participan con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Humberto Ben, quien dedicó gran parte de su vida al servicio de la actividad sanitaria, dejando un legado de compromiso, conducción y vocación de trabajo. Acompañan a su familia y seres queridos con sus más sinceras condolencias.

Avisos fúnebres
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