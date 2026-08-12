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BERETERBIDE, Miguel Angel María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BERETERBIDE, Miguel Angel María. - Su hermano Ramón Bereterbide, Estela Kelly de Bereterbide, sus hijos Ramon (h.), Mateo, Mercedes y Lucía, y sus familias acompañan con mucho dolor a hijos y familias de Miguel por su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BERETERBIDE, Miguel Angel María. - Sus sobrinos Dulevich Uzal, Lia y Hugo Oberti, Miguel y Jorgelina Dupont, Ubaldi y Erica Alvarez, Mariana y Pablo Bagnardi, Martin y Florencia Ferrari, Valeria y Leandro Lopez Chalde, Esteban y Rosana Fabbri y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y agradecen el amor y dedicación que siempre les brindó.

Avisos fúnebres
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