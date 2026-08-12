1
BERETERBIDE, Miguel Angel María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BERETERBIDE, Miguel Angel María. - Su hermano Ramón Bereterbide, Estela Kelly de Bereterbide, sus hijos Ramon (h.), Mateo, Mercedes y Lucía, y sus familias acompañan con mucho dolor a hijos y familias de Miguel por su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ BERETERBIDE, Miguel Angel María. - Sus sobrinos Dulevich Uzal, Lia y Hugo Oberti, Miguel y Jorgelina Dupont, Ubaldi y Erica Alvarez, Mariana y Pablo Bagnardi, Martin y Florencia Ferrari, Valeria y Leandro Lopez Chalde, Esteban y Rosana Fabbri y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y agradecen el amor y dedicación que siempre les brindó.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La NASA descubrió un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel que se acerca a la Tierra: cuándo será y a cuánta distancia
- 3
Qué dijo ante la Justicia el mendocino que dañó con una camioneta la Pampa del Leoncito, en San Juan
- 4
Tiene 230 metros cuadrados, está cubierto de vegetación y será subastado: el terreno que moviliza a un grupo de vecinos de Almagro