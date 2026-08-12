SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BÉRÈTERBIDE, Miguel. - Irene Macchiavello y Eduardo Bérèterbide junto a sus hijos Carolina Irene y Jacinto Peralta Ramos y Eduardo Luciano y Paola De Vienne y sus nietos acompañamos a su familia con inmenso dolor. Los queremos mucho.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa