BERMAN, Sofía

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía, (Buba), Z.L., falleció el 30-10-2026. - Su extensa familia participa con profundo dolor su fallecimiento y la despide con inmenso amor. Siempre estará presente en cada uno a través del amor y las enseñanzas que legó.

✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía, (Buba), Z.L., falleció el 30-10-2026. - Los integrantes de la familia Berman participan el fallecimiento de su querida hermana, tía y tía abuela. Deja una huella indeleble en todos nosotros. La vamos a extrañar. Agradeceremos una oración a su bendita memoria.

✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía. - El Estudio ZBV Abogados participa su fallecimiento y acompaña a Enrique y familia en este difícil momento.

✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía (Buba) Z.L., falleció el 30-10-2026. - Irene Gorodisch con mucha tristeza y cariño participa el fallecimiento de su tan querida amiga. Abraza con mucho dolor a sus hijos, nietos y bisnieto y los acompaña desde lejos en la triste despedida.

✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía, Z.L., falleció el 30-10-2026. - Las empresas que integran AFARTE y el equipo de la cámara lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Enrique Jurkowski y a su familia en este doloroso momento.

✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía, (Buba), Z.L., falleció el 30-10-2026. - Radio Victoria Argentina S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su fundador y madre de su actual presidente, Enrique Jurkowski. Acompaña a su familia en este triste momento.

✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía, Z.L., falleció el 30-10-2026 - José Wetsztein y familia lamentan profundamente su partida y abrazan con cariño a Enrique, Beatriz, Laura y familia. Su inteligencia y alegría vivirán siempre en nuestro recuerdo.

✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía, Z.L., falleció el 30-10-2026. Elías Lisicki y César Roberto Litvin participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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