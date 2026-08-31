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BERTOTTO, Justino
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BERTOTTO, Justino, Cnl. - Con inmensa pena despedimos a un amigo del alma y acompañamos a sus hijos Teresa, Eugenia, Justino y Flor. Que descanses en paz. José Sosa Montepagano y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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