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BESIO, Marta,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BESIO de MARELLI, Marta, q.e.p.d. - Susana M. Besio, sus hijas, sus yernos, sus nietos, sus bisnietas y Fernando Santos Muñoz te despiden con mucho cariño.
✝ BESIO, Marta, q.e.p.d. - Maricarmen Herrera e hijos Germán, Dolores, Ignacio y Juan José Giudici lamentan la pérdida de la querida Martita, con la convicción de que al menos sus pesares de los últimos tiempos han cesado. Le mandamos un abrazo enorme a Soledad y Hernán.
✝ BESIO de MARELLI, Marta. - Adela Saiz Martinez despide a su gran amiga incondicional. Te voy a extrañar mucho.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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