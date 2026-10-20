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LA NACION

BESIO, Marta,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BESIO de MARELLI, Marta, q.e.p.d. - Susana M. Besio, sus hijas, sus yernos, sus nietos, sus bisnietas y Fernando Santos Muñoz te despiden con mucho cariño.

BESIO, Marta, q.e.p.d. - Maricarmen Herrera e hijos Germán, Dolores, Ignacio y Juan José Giudici lamentan la pérdida de la querida Martita, con la convicción de que al menos sus pesares de los últimos tiempos han cesado. Le mandamos un abrazo enorme a Soledad y Hernán.

BESIO de MARELLI, Marta. - Adela Saiz Martinez despide a su gran amiga incondicional. Te voy a extrañar mucho.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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