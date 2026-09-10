SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BESTANI, Salomé de, q.e.p.d., falleció el 7-9-2026. - Patricia Majdalani de Arida, Felipe y Natalia Arida participan su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia Bestani

✝ BESTANI, Salomé M. de, q.e.p.d. - Gloria y Horacio Gándara, hijos y nietos despiden a Salomé con mucho cariño y oraciones y acompañan a su Flia.

Avisos fúnebres

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