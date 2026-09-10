Saltar al contenido principal
LA NACION

BESTANI, Salomé de,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BESTANI, Salomé de, q.e.p.d., falleció el 7-9-2026. - Patricia Majdalani de Arida, Felipe y Natalia Arida participan su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia Bestani

BESTANI, Salomé M. de, q.e.p.d. - Gloria y Horacio Gándara, hijos y nietos despiden a Salomé con mucho cariño y oraciones y acompañan a su Flia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La joya escondida que enamora con sus callecitas, un castillo y jardines de ensueño
    1

    La joya del sur de Francia que invita a recorrer sus callecitas a pie, un castillo y jardines imponentes

  2. Aunque se copie a sí mismo, Jason Statham sigue siendo una gran figura de las películas de acción
    2

    Código: Venganza: aunque se copie a sí mismo, Jason Statham sigue siendo una gran figura de las películas de acción

  3. Rige una alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre
    3

    Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas

  4. Cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano
    4

    Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano