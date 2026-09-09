SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BESTANI, Salomé Mallar de. - Tus hijos Ángel y Ana María, Horacio y Marina, María, Rachid y Susana, José Luis y Silvia, Simón y Gloria, Juan Miguel, tus 17 nietos y bisnieta te despedimos con todo el amor, la fe y la paz que nos supiste inculcar en tu larga y muy bendecida vida. Damos gracias a Dios por tu vida y rogamos que te reciba con todo su amor eterno que te mereces.

✝ BESTANI, Salome Mallar de. - Tus sobrinos Eduardo Bestani y Mónica, Isabel, Analía, María Lodi, Alejandra y Mariano, Diego y Mariela y tus sobrinos nietos Mariana y Tomas, Alejandro y Connie, Florencia y Pablo, Agustina y Nico, Edu, Tomas, Lody y Juani, Ignacio y Guadalupe, te despedimos, Tía Salome, con mucho cariño.

✝ BESTANI, Salomé Mallar de. - José A. Bueri y Adela M. y sus sobrinos nietos Tomás, Lody y Juani la despiden con cariño y acompañan a la familia con oraciones.

✝ BESTANI, Salomé Mallar de., q.e.p.d. - Antonio, Valeria y Jacinta Bestani participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

✝ BESTANI, Salomé Mallar de, q.e.p.d. - Agradecemos la vida de Salomé y acompañamos con cariño a los queridos Bestani. Johnny Scanlan, Fernanda Castellano y sus hijos.

Avisos fúnebres

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