Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división española

Luego de haber sido nominado nuevamente para el Balón de Oro por su destacada actuación en el Mundial 2026, se conoció que Lionel Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división de España.

El astro, que ya posee el Unión Esportiva Cornella de la tercera categoría española, el Deportivo LSM de Uruguay y el Leones FC de Rosario -que administra su familia-, se adjudicaría en los próximos días el 100% de las acciones del Eldense, equipo con sede en Elda, en la provincia de Alicante.

Eldense milita en la segunda división de España Redes

El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, confirmó la negociación, según consignó Valle de Elda. “Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término”, manifestó.

“El respaldo continuado al Eldense, articulado en el plano económico, deportivo, institucional y mediante la cesión y adecuación de instalaciones municipales, ha sido un pilar esencial para dotar al club de una estructura sólida, convirtiéndolo en un proyecto atractivo para inversores de primer nivel mundial como lo es Messi”, agregó.

Leo Messi junto a sus hijos, con la camiseta de Cornella X / @ue_cornella

La compra se podría formalizar en los próximos días luego de que finalicen los trámites legales y contractuales, y con Messi como único accionista. En la previa, se especulaba que Carles Puyol y Andrés Iniesta, dos excompañeros del rosarino en Barcelona, podían también formar parte del proceso. Sin embargo, de cerrarse la negociación, el argentino tendrá el 100% de las acciones de la institución.

De acuerdo a la Cadena Ser, la presidenta del club, Carolina Holguín Tafur, se habría reunido el miércoles pasado con Alfaro, para comunicarle que recibió “una oferta a la que no podía decir que no”.

La institución había sido adquirida en octubre de 2025 por un grupo inversor internacional liderado por el empresario colombiano Juan Carlos Trujillo.

Holguín, la primera presidenta mujer del Eldense Redes

“El lema que inspira esta nueva etapa, ‘Fe en el destino’, refleja la convicción de este proyecto: trabajar con ilusión, compromiso y una fe inquebrantable en que el esfuerzo y la unión conducen al éxito”, había expresado el club en aquel entonces mediante un comunicado.

Eldense ascendió en la última temporada luego de lograr el primer lugar en el grupo B de la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

Sin embargo, no inició de la mejor manera su incursión en la segunda división. En el debut perdió con Almería por 3 a 0, luego igualó con Cádiz 2 a 2 y posteriormente cayó por 1 a 0 ante Leganés.

A su vez, el pasado sábado empató con Mallorca por 0 a 0, resultado que llevó al despido de su entrenador, Claudio Barragán.

“El club quiere agradecer a Claudio Barragán su trabajo, compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. Una etapa que quedará especialmente marcada por la consecución del ascenso a Segunda División, un logro que permitió al CD Eldense regresar al fútbol profesional y que ya forma parte de la historia reciente de nuestra entidad”, publicó la institución el domingo.