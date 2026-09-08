Los expertos en plagas coinciden: “La mejor forma de ahuyentar a las cucarachas de su escondite en la casa es con limpieza, trampas e insecticidas”

La presencia de cucarachas en el hogar es un problema que muchos enfrentan, incluso cuando se mantiene una limpieza rigurosa. Uno de los lugares más frecuentados por estos insectos es la parte trasera de la heladera o refrigerador, un electrodoméstico esencial en cualquier casa.

A diferencia de lo que se cree, la limpieza no siempre es suficiente para alejarlas, ya que las cucarachas pueden sobrevivir en ambientes donde encuentren agua, calor y refugio, incluso sin acceso inmediato a comida. Esto hace que su presencia en las cocinas sea más común de lo que parece y que eliminarlas sea un desafío constante.

¿Por qué las cucarachas prefieren la heladera?

De acuerdo con el Centro Nacional de Información de Pesticidas de Estados Unidos (NPIC) y ChatGPT, estos insectos buscan refugio en grietas, hendiduras y espacios oscuros, lo que convierte a la heladera en un escondite ideal.

El refrigerador no solo proporciona un ambiente cálido en su parte trasera debido al motor y el compresor, sino que también ofrece pequeñas grietas donde pueden resguardarse. Además, la humedad que genera el aparato y las posibles acumulaciones de polvo y residuos de alimentos en su entorno las atraen aún más.

Es clave una buena limpieza del interior y del exterior de la heladera, sin olvidar la parte de atrás donde se aloja el motor Getty Images

El NPIC destaca que las cucarachas son extremadamente resistentes y pueden alimentarse de casi cualquier sustancia, incluso cartón, pegamento y residuos orgánicos microscópicos. Por esta razón, aunque la cocina esté impecable, el simple hecho de que la heladera genere calor y tenga espacios de difícil acceso para la limpieza las convierte en un refugio seguro.

¿Cómo eliminar las cucarachas de la heladera?

Si detectás la presencia de cucarachas en la parte trasera de tu refrigerador, es fundamental tomar medidas inmediatas para evitar que la infestación se propague. Aquí algunos pasos clave:

Limpieza profunda: desconectá el refrigerador y retirá cualquier residuo de polvo y grasa acumulado en la parte posterior. Utilizá una mezcla de agua caliente y detergente para fregar las superficies.

desconectá el refrigerador y retirá cualquier residuo de polvo y grasa acumulado en la parte posterior. Utilizá una mezcla de agua caliente y detergente para fregar las superficies. Sellado de grietas: inspeccioná la parte trasera del electrodoméstico y los alrededores en busca de hendiduras o pequeñas aberturas. Usá masilla o sellador de silicona para bloquear estos accesos.

inspeccioná la parte trasera del electrodoméstico y los alrededores en busca de hendiduras o pequeñas aberturas. Usá masilla o sellador de silicona para bloquear estos accesos. Uso de trampas adhesivas: colocá trampas cerca de la heladera para detectar actividad y reducir la cantidad de insectos.

Cuando las cucarachas son una plaga difícil de eliminar se debe recurrir a ayuda profesional Getty Images

Insecticidas específicos: si decidís utilizar productos químicos, asegurate de que sean diseñados para cucarachas y seguí las indicaciones de seguridad.

si decidís utilizar productos químicos, asegurate de que sean diseñados para cucarachas y seguí las indicaciones de seguridad. Mantenimiento constante: mantené el área alrededor de la heladera libre de migajas, restos de comida y humedad para evitar que las cucarachas regresen.

mantené el área alrededor de la heladera libre de migajas, restos de comida y humedad para evitar que las cucarachas regresen. Asesoría profesional: si la invasión persiste, consultá con un servicio especializado en control de plagas para una solución definitiva.

Consejos para una limpieza efectiva de la heladera

Además de controlar la presencia de cucarachas, mantener una heladera siempre limpia es fundamental para prolongar su vida útil y garantizar la seguridad alimentaria. Seguí estos pasos para una limpieza profunda:

Desconectar y vaciar: apagá el artefacto y retirá todos los alimentos. Deshacete de productos en mal estado o vencidos.

apagá el artefacto y retirá todos los alimentos. Deshacete de productos en mal estado o vencidos. Lavar componentes desmontables: estantes, cajones y bandejas deben limpiarse con agua y jabón. Podés sumergirlos en agua con bicarbonato para eliminar olores.

estantes, cajones y bandejas deben limpiarse con agua y jabón. Podés sumergirlos en agua con bicarbonato para eliminar olores. Limpiar el interior: usá una solución de agua y vinagre o bicarbonato de sodio para eliminar residuos y bacterias.

El vinagre y el bicarbonato de sodio se volvieron indispensables para una correcta limpieza Unsplash