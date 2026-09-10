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BESTANI, Salomé Mallar de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BESTANI, Salomé Mallar de. - Tus sobrinos Alejandro y Mariana, Gustavo, Lorís, Antonio y Valeria y Fuad Bestani y tus sobrinos nietos Sofía, Josefina, Jacinta y Cruz Bestani te despedimos con todo nuestro cariño y agradecimientos, llenos de recuerdos y enseñanzas.
Aviso publicado en la edición impresa
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