SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BESTANI, Salomé Mallar de. - Tus sobrinos Alejandro y Mariana, Gustavo, Lorís, Antonio y Valeria y Fuad Bestani y tus sobrinos nietos Sofía, Josefina, Jacinta y Cruz Bestani te despedimos con todo nuestro cariño y agradecimientos, llenos de recuerdos y enseñanzas.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa