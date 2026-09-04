1
BO, María Mónica
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BO, María Mónica. - Los socios, abogados y miembros de Hope, Duggan & Silva acompañan con mucho cariño a Hugo, José y a toda su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Festival de Venecia: del juego de parecidos entre Kate y Rooney Mara al osado look de Sydney Sweeney
- 3
Terminó la secundaria hace tres años y todavía no consigue su primer trabajo: “Quiero una oportunidad”
- 4
Bachelet admite que su candidatura a la ONU quedó casi sin chances y crece la presión para que se retire