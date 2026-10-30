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LA NACION

BOHLMANN, Astrid Elena

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOHLMANN de KRÜGER, Astrid Elena q.e.p.d., falleció el 28-10-2026.- Nuestra amada Astrid Elena Bohlmann de Krüger descansa en paz. Finalizaste tu misión en la vida. Tus hijos, nuera, yernos, nietos y una incontable cantidad de animales te están eternamente agradecidos. Cristian, Corina y Dina; Gaby, Friedhelm y Roland; Marc, Matías, Ralf, Alexia, Noa y Toia

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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