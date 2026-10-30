1
BOHLMANN, Astrid Elena
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BOHLMANN de KRÜGER, Astrid Elena q.e.p.d., falleció el 28-10-2026.- Nuestra amada Astrid Elena Bohlmann de Krüger descansa en paz. Finalizaste tu misión en la vida. Tus hijos, nuera, yernos, nietos y una incontable cantidad de animales te están eternamente agradecidos. Cristian, Corina y Dina; Gaby, Friedhelm y Roland; Marc, Matías, Ralf, Alexia, Noa y Toia
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas