Confirman que murió el argentino Agustín Randazzo en el accidente de trenes en España

El diseñador Roberto Piazza, amigo del argentino Agustín Randazzo confirmó que el hombre murió en el accidente de trenes en Toledo, España. “Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la guardia civil”, afirmó Piazza en LN+.

“Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo super copado y divertido. Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó. Estaba en pareja con un chico nuevo. Hasta hace un rato lo estaban buscando pero ya se conoció que la Guardia Civil encontró el cuerpo”, señaló Piazza.

Randazzo vivía en España desde 2002 y realizaba un trayecto habitual por motivos laborales desde Madrid con destino a Sevilla cuando el tren de alta velocidad en el que viajaba impactó contra otra formación de la empresa Iryo. Las autoridades confirmaron hasta el momento 69 muertos a raíz del siniestro y decenas de heridos, mientras las tareas de rescate y los peritajes judiciales avanzan en la zona del impacto.

Ante la falta de respuestas oficiales, su hermano viajó a Madrid para radicar la denuncia formal en una dependencia policial. El familiar aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación de las víctimas y se trasladó hacia Toledo con el fin de recorrer los hospitales donde fueron derivados los sobrevivientes del desastre.

“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Estamos esperando novedades y cruzamos los dedos para que aparezca”, declaró Rafael García Juanicó a LA NACION.

Randazzo se convirtió así en el segundo argentino muerto en la tragedia. Se suma a la podóloga sanjuanina de 32 años Ana Martina Conte Grand, quien vivía en Andalucía y viajaba en el coche 7 junto a su hermano Zacarías, que sobrevivió al desastre.

Ana Martina Conte Grand trabajaba como podóloga en España Redes sociales

El número de víctimas mortales de la colisión de los dos trenes de alta velocidad ascendió a 69, de acuerdo con un informe preliminar publicado este jueves por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil de España (AITAT).

Las autoridades indicaron que el número de muertos sigue siendo provisional y que aún queda por confirmar un número “muy elevado” de heridos. La agencia de noticias española EFE reportó que esta es la primera vez que la autoridad informa oficialmente el número de decesos del accidente, ya que las cifras anteriores habían sido proporcionadas por los funcionarios en el lugar de la colisión.

Luto nacional

Una imagen del desastre OSCAR DEL POZO - AFP

De luto nacional, España sigue conmocionada por el accidente, mientras trataba de buscar explicaciones ante su segunda tragedia ferroviaria en menos de un año.

“Me voy a quedar hasta que aparezca mi hermano”, aseguró a la agencia AFP Manuel San Emeterio, que busca a Pepe, de 54 años, quien viajaba en uno de los trenes accidentados.

“La incertidumbre es lo peor que se lleva. Pero creo que hay algo que lo contrarresta, que es la esperanza”, agregó desde una Casa Diocesana de Toledo , a unos 70 kilómetros del lugar del siniestro, donde algunos familiares aguardan noticias de sus seres queridos.

Llevan sin saber de ellos desde la mañana del miércoles, cuando un tren de la empresa estatal Renfe que había partido de Madrid rumbo a Sevilla embistió por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía, unos 150 kilómetros al sur de la capital.

Los reyes de España visitaron a los heridos Juanma Jiménez - EUROPA PRESS DPA

Un día después, los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas y perros de la Guardia Civil, continuaban buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones tras la colisión ocurrida en el término municipal de Urda, en el centro del país.

“Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder”, consideró el rey de España, Felipe VI, tras visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo .