LA NACION

BOITANO, Eduardo Luis,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOITANO, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Estancia La Retranca, Marta y Oscar Robaina participan con tristeza el fallecimiento de su gran amigo Eduardo y acompañan con todo su cariño a la familia.

BOITANO, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Silvia y Jorge Sevillano despiden con dolor a su amigo Eduardo y abrazan muy especialmente a Marina ante esta irreparable pérdida.

BOITANO, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Jorge de Las Carreras y Rosario Quibel despiden a su amigo Eduardo, a quien siempre llevarán en sus mejores recuerdos, acompañando a Marina en este momento de tanta tristeza.

BOITANO, Eduardo Luis, q.e.p.d. - La Zonal Tierra del Fuego participa el fallecimiento de Eduardo. Recordaremos siempre su compromiso y su huella como incansable promotor de la raza Hereford en nuestra Patagonia, y acompañamos a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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