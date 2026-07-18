Las mujeres de la selección en Nueva York: paseos y relax antes de la gran final

Mientras los jugadores de la selección argentina se preparan para la gran final del Mundial 2026 del domingo frente a España, sus parejas disfrutan de tardes de relax y de paseo por Nueva York antes del nerviosismo que vivirán en el partido decisivo. Agus Gandolfo, Kelci Rose y Valu Cervantes, entre otras, mostraron perlitas de su viaje por la Gran Manzana a través de las redes sociales.

Agus Gandolfo lució su look en las calles de Nueva York

Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, mostró su deslumbrante look por las calles de la ciudad más famosa de Estados Unidos. “Ya estamos”, escribió en la publicación donde subió las fotos donde se la ve con un pantalón blanco, un top marrón, gafas de sol y una gorra a tono. De fondo, el Times Square le da el toque artístico a la imagen, más allá de la notoria belleza de la modelo. Su propio marido no pudo resistirse y le comentó en el posteo. “Terrible”, puso el número 22 de la Scaloneta junto con un emoji de fuego.

Valu estuvo de paseo por la ciudad

Por su parte, Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, mostró en sus redes sociales que estuvo paseando por la Gran Manzana. Primero, posó en la Quinta Avenida y produjo el suspiro de sus millones de seguidores. Luego, mostró que estuvo visitando la Catedral de Nueva York, quizás pidiendo que el domingo el resultado sea favorable a Argentina y que se pueda traer la ansiada cuarta Copa del Mundo al país.

Emilia disfrutó junto a su familia en la Gran Manzana

María Emilia Ferrero estuvo con su familia y su pequeño hijo Amadeo en la zona de Times Square. La pareja de Julián Álvarez disfrutó de una tarde de paseo con sus familiares mientras el jugador de la Scaloneta terminaba los últimos entrenamientos antes de la gran final del domingo. “Los amo”, escribió Emi en sus historias de Instagram junto con una tierna imagen de su familia.

Kelci a puro disfrute en la previa a la final

Kelci Rose, la novia inglesa de Marcos Senesi, estuvo haciendo de las suyas en Nueva York. Según mostró en sus redes sociales, la futbolista de 22 años estuvo tomando algo en el mítico bar Socialista Lounge en el barrio de Soho, uno de los más famosos de la ciudad. Luego, estuvo de paseo por el centro aunque el clima nublado no acompañó mucho.

Los jugadores de la Scaloneta se preparan para jugar una nueva final del mundo como hicieron hace cuatro años en Qatar. Buscarán hacer historia y conseguir su segundo Mundial consecutivo ante la difícil España, que desde siempre fue una de las candidatas a ganar el torneo. Por lo pronto, los dirigidos por Lionel Scaloni saben que contarán con el apoyo incondicional y el amor de sus familias en las gradas del estadio de Nueva York.