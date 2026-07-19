A qué hora empieza el show del Mundial

Este domingo, desde las 16 (hora argentina), la selección argentina y España se medirán por una nueva final de la Copa del Mundo. El estadio del encuentro será el MetLife Stadium y el árbitro será el esloveno Slavko Vinčić.

En una jornada que será inolvidable para los presentes, la FIFA organizó un show previo y de medio tiempo para acompañar el espectáculo deportivo. Según información oficial, desde las 14.30 (hora argentina), a una hora y media del comienzo del partido, habrá una ceremonia especial con la participación de Tom Cruise, Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams.

Robbie Williams, uno de los artistas convocados para la previa de la final (Foto: Historias de Instagram @robbiewilliams)

Tras la participación de estos compositores, será el turno de Jenifer Hudson, quien interpretará el himno de los Estados Unidos, el cual, hasta el momento, solo se entonó en los partidos de la selección local.

Con la salida de los equipos a la cancha, antes del pitazo de inicio, María Becerrá será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Cabe destacar que en 2022 quien estuvo a cargo de dicha tarea fue Lali Espósito.

“Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional”, aclaró “La nena de Argentina”, en su cuenta de Instagram, en la previa a lo que será un momento único en su carrera profesional.

María Becerra cantará el himno

Luego de esta introducción, habrá que esperar al entretiempo del encuentro para un show que se llevará todas las miradas. En un evento similar al Super Bowl, distintos artistas de renombre cantarán en un escenario que se ubicará en el centro de la cancha para que esté a la vista de todos los espectadores.

Shakira en la inauguración del Mundial Eduardo Verdugo - AP

Una vez culminado los 45 minutos del primer tiempo, se prevén 11 minutos de espectáculo, que se sumarán, seguramente, a otros 15 para montar el escenario, lo que dará un total, estimado, de media hora.

La figura estelar del show del Mundial será Madonna. Además, como ocurrió también en la ceremonia de inauguración, Shakira también entrará en escena. Completarán el show musical Justin Bieber y la banda pop coreana BTS. Las actuaciones contarán con la dirección de Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay, que además oficiará de presentador.

Por dónde pasan Argentina vs. España hoy y qué canal lo transmite en vivo

El partido entre Argentina y España está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

Posibles formaciones de Argentina vs. España