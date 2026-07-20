SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOITANO, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Guillermo Ayarra y Susana M. Chiappara, María Dolores Ayarra, María Belén Ayarra, Guillermo Ayarra y Manuel Ayarra participan con inmensa tristeza el fallecimiento del gran amigo Eduardo y acompañan con todo cariño a Marina, Horacio y familia en este momento de tanta tristeza y lo despiden con muchísimo amor. Amigo del alma te vamos a extrañar muchísimo.

Avisos fúnebres

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