De YouTube al teatro: cómo El Reino Infantil se convirtió en un fenómeno del entretenimiento para chicos

Hace quince años comenzó como un proyecto de contenido infantil para plataformas digitales. Hoy, el universo de El Reino Infantil excede ampliamente YouTube: sus personajes protagonizan espectáculos teatrales, forman parte de videojuegos, cuentan con líneas de juguetes, aparecen en plataformas de streaming y hasta tienen materiales educativos para jardines de infantes. El estreno de La granja de Zenón: en busca del arcoíris, que desembarca una vez más en la cartelera porteña durante las vacaciones de invierno, vuelve a poner el foco en cómo una producción infantil nacida en la Argentina logró convertirse en un fenómeno que es furor en todo el mundo.

“Hace diez años que estamos ininterrumpidamente en calle Corrientes”, le cuenta a LA NACION Maximiliano Córdoba, productor y director general de este proyecto teatral que, temporada tras temporada, se consolida como uno de los espectáculos infantiles de mayor convocatoria del circuito. La obra —que podrá verse desde el lunes 20 de julio hasta el 2 de agosto en el Astral— es una nueva versión de En busca del arcoíris, un espectáculo que ya ha pasado por los escenarios años atrás y que fue un verdadero suceso.

En esta oportunidad, el show incorpora nuevas canciones, el debut en escena de la “llama” Camila —uno de los personajes más recientes del universo de la franquicia— y ofrece una permanente interacción con el público, ya que “los personajes van a estar por la platea todo el tiempo”. Según su productor, uno de los principales desafíos fue encontrar la forma de trasladar a un escenario un contenido pensado originalmente para el consumo en pantallas. “Lo más complejo fue acompañar el crecimiento de la marca. El teatro es el reflejo fiel del encuentro entre el niño y el personaje real. La idea es que el nene compre la ilusión de que su personaje favorito está ahí, que se conecte”, explica Córdoba.

Para ello, esta adaptación requirió de un equipo creativo integrado por el director y dramaturgo, Sebastián Irigo, la coreógrafa Vanesa García Millán y especialistas capaces de transformar el lenguaje audiovisual en una experiencia en vivo; siempre conservando la identidad de los personajes y aprovechando las posibilidades del escenario para generar un vínculo directo con los chicos.

La Granja de Zenón celebra su décima temporada en Calle Corrientes

Quienes forman parte de esta puesta coinciden en que una de las fortalezas de La Granja de Zenón es haber logrado trascender el público infantil. “A diferencia de muchas licencias, la granja tiene la particularidad de unir generaciones. Los niños, los padres y seguramente los abuelos pueden cantar las mismas canciones y sentirse identificados con los valores que representamos. Creamos espectáculos cien por ciento pensados para los niños para disfrutar en familia”, destaca Córdoba.

Al igual que en el mundo digital, este éxito teatral local encontró su correlato en el exterior. La producción viaja cada año por distintos países de América Latina, cuenta con compañías estables en España y busca sumar una versión en portugués para Brasil. “Con este gauchito argentino visitamos 13 países todos los años. Es una marca que nos representa en el mundo”, asegura el director general mientras advierte que el público infantil es el más difícil de conquistar: “No hay que subestimarlos. Es el espectador más fiel y más crítico que podés tener”, sostiene.

El reino de los números

Zenón, Bartolito, la vaca Lola, la patita Lulú y la abeja Be-Bé no son los únicos personajes que forman parte de El Reino Infantil. Dentro de este universo, creado por Roberto Pumar, también se destacan licencias como Bichikids, Canciones del Zoo, Familia Blu y Paco el marinero, entre otras.

Con más de 240 millones de suscriptores distribuidos en más de 50 canales de YouTube y contenidos disponibles en 11 idiomas, este año la compañía acumuló 8800 millones de visualizaciones, manteniendo presencia en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Prime Video y DirecTV y una reciente incursión en Roblox, donde desarrolló la primera experiencia gaming de La granja de Zenón.

“Hoy el contenido infantil ya no vive en una sola pantalla. Vive en YouTube, en Smart TVs, en plataformas lineales, en videojuegos, en experiencias inmersivas y en la memoria emocional de millones de familias. Nuestro desafío es seguir llevando nuestras marcas a cada uno de esos espacios, manteniendo la esencia que nos convirtió en referentes de la industria”, señalan desde la compañía que este año lanzó un e-book gratuito destinado a docentes de nivel inicial para acompañar procesos de alfabetización temprana, desarrollo motriz y aprendizaje mediante el juego.

Más allá de las cifras y la expansión internacional, el desafío para El Reino Infantil parece ser sostener un vínculo con una audiencia que cambia de hábitos constantemente. Mientras los chicos consumen contenidos en YouTube, plataformas de streaming o videojuegos, el teatro sigue ofreciendo una experiencia distinta: la posibilidad de que esos personajes que nacieron en una pantalla cobren vida frente a ellos. Esa convivencia entre el universo digital y el encuentro presencial explica por qué este proyecto —creado en la Argentina— continúa siendo pionero en el entretenimiento infantil de habla hispana.