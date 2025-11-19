SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOLCICH, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 15-11-2025. - INVAP despide a un pionero del desarrollo del hidrógeno en Argentina y la región, quien fue director de la empresa donde contribuyó a su crecimiento. Su labor como investigador y docente deja un legado imborrable para la comunidad científica y tecnológica del país. Acompañamos a su familia en este momento de tanto dolor.

