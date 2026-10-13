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BORACCHIA, Estela

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BORACCHIA de MONFERINI, Estela, falleció el 12-10-2026. - Su esposo Jorge; sus hijos Jor y Caro, María y Charly, Pato y Pau, junto a sus nietos Clari, Bauti, Cori, Sol y León le dan gracias por el amor, el cariño y la familia que nos brindó. Gracias Nanny. Hasta que volvamos a vernos, Dios te guarde en la palma de su mano. Te vamos a extrañar cada día. Invitan a acompañarla hoy, a las 12.30, en Memorial.

BORACCHIA, Estela, q.e.p.d. - Sus hermanos Juani, Ana y Fernando y sus familias participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

BORACCHIA de MONFERINI, Estela, q.e.p.d., falleció el 12-10-2026. - Juan Alberto Tisnés, María Cristina Monferini; sus hijos Juan Jorge y Carolina, Magdalena, Juan Martín y Romina y nietos despedimos con profundo dolor a nuestra querida Estela.

BORACCHIA, Estela. - Los Paraisos S.C.A. participa el fallecimiento de su querida socia y directora y acompaña a su familia.

BORACCHIA de MONFERINI, Estela, q.e.p.d. - Juana Aristi y sus hijos Manuela y Nico, Rocío y Javo, Constanza y Manuel y nietos despiden a Estela con cariño y admiración.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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