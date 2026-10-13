En Floresta, Nicolás Lamolina cobró un penal que no fue para Godoy Cruz, los jugadores de All Boys le mostraron un celular y revirtió la medida

Un insólito episodio arbitral se convirtió en un escándalo en el empate sin goles entre All Boys y Godoy Cruz, jugado esta noche en Floresta, por la 33a fecha del Grupo A de la Primera Nacional.

Luego de que el árbitro Nicolás Lamolina (un juez con mucha experiencia, hijo de Francisco) sancionara un penal a favor del Tomba por una infracción cometida fuera del área, se produjo una situación poco común. Ante los intensos reclamos del equipo local, el árbitro observó la jugada a través de la pantalla de un teléfono celular y decidió dar marcha atrás con su fallo, en una secuencia que desató desconcierto y paralizó el juego durante más de 24 minutos.

"VAR"



Porque el jugador de All Boys le mostró la transmisión de LPF Play para mostrarle a Nicolás Lamolina que fue claramente afuera. pic.twitter.com/fUGOEFZHKA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

La controversia estalló en los instantes finales del encuentro, cuando la igualdad parecía un resultado definitivo. En una maniobra ofensiva del conjunto mendocino, Lamolina interpretó inicialmente que el contacto había sido dentro del área y cobró la pena máxima. Sin embargo, los futbolistas de All Boys protestaron de inmediato (principalmente, Iván Zafarana, celular en mano y luego expulsado), al advertir que la falta ocurrió fuera del área. Claramente afuera.

En el ascenso no hay VAR. Mucho menos, se puede observar una imagen de TV en vivo, ni siquiera aceptar recomendaciones vía telecomunicador. Más allá de la justicia deportiva, no se permite. No es parte del reglamento.

"Es un bochorno"



Porque Nicolás Lamolina cobró un penal a favor de Godoy Cruz ante All Boys cuando claramente fue afuera. https://t.co/2ln5sJLy6k pic.twitter.com/08TSAngoIR — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

En medio de las discusiones, Lamolina observó una imagen exhibida desde un celular por fuera del sistema oficial de Video Asistencia Arbitral (VAR) y revirtió la sanción. El procedimiento provocó una extensa interrupción de aproximadamente unos 24 minutos -con un parate efectivo de las acciones de unos 16 minutos-, caracterizada por las protestas de ambos planteles y las deliberaciones de la terna arbitral.

“¡Fue afuera!”, gritaban los jugadores de All Boys, en referencia a la infracción cometida por Iván Zafarana a Axel Rodríguez. El hecho desplazó por completo el aspecto futbolístico de un cruce que había ofrecido pocas emociones. Luego de la “revisión”, Lamolina terminó sancionando la infracción afuera del área, pero mantuvo la roja directa para el defensor local.

Previamente, Lamolina ya había cobrado otro penal para Godoy Cruz, al considerar como mano un balón que en realidad había impactado en la cabeza de Emiliano Purita. Otro error.

"Justicia Divina"



Porque Martín Pino, jugador de Godoy Cruz erró el penal ante All Boys tras un papelón de Nicolás Lamolina. https://t.co/2ln5sJLy6k pic.twitter.com/Qs8FGIwgKf — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

En aquella oportunidad, Martín Pino ejecutó el remate pero el tiro chocó con el travesaño, dejando el marcador sin modificaciones. La posterior rectificación en el segundo penal evitó una nueva posibilidad desde los doce pasos para el equipo mendocino, aunque abrió serios interrogantes sobre la validez y el protocolo empleado para corregir la jugada en el fútbol profesional.

Los futbolistas de Godoy Cruz siguieron al árbitro pidiéndole explicaciones por la modificación del fallo.

Hubo polémicas durante todo el fin de semana en diversos ámbitos, ninguna como ésta. Claramente, el fútbol argentino atraviesa su peor versión en diversos aspectos. El principal, el arbitraje. En este caso, lo que más llama la atención, es que es un árbitro reconocido, con una amplia trayectoria en el fútbol.

"Explicaciones"



Porque Nicolás Lamolina le explicó a los jugadores de Godoy Cruz y All Boys su bochornosa actuación. pic.twitter.com/CiWJApKBGz — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

Una hora y media antes del inicio del encuentro, la jornada ya se había visto alterada por graves disturbios en los accesos al estadio Islas Malvinas, donde All Boys recibió a Godoy Cruz. Ocho integrantes de la barra brava del club local fueron detenidos y dos efectivos de la Policía de la Ciudad sufrieron heridas leves tras un enfrentamiento registrado en las inmediaciones.

El episodio se desencadenó cuando dos personas con derecho de admisión intentaron ingresar al estadio y el personal policial les denegó el paso. Al resistirse, otros miembros de la hinchada comenzaron a agredir a los uniformados, derivando en un choque generalizado con corridas, piedrazos y detonaciones de balas de goma.