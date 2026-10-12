Guido Kaczka, íntimo amigo de Romina Yan, habló sobre las declaraciones de Valentín: “No quiero decir nada inconveniente”

Este fin de semana, la familia Yankelevich volvió a ser noticia. Valentín Yan, hijo de Romina Yan, dio una entrevista en la que expuso la violencia física y psicológica que recibió en su niñez por parte de su padre, Darío Giordano. Tras las repercusiones que generaron sus dichos, muchos actores y conductores expresaron su apoyo no sólo al piloto automovilístico y a su hermano Franco, sino también a su abuelo Gustavo Yankelevich, quien luchó por obtener la tenencia de los menores y los sacó de ese “infierno” que estaban viviendo puertas adentro de su casa. Tal fue el caso de Guido Kaczka, quien fue muy amigo de Romina y actualmente es muy cercano a la familia.

“Es un tema muy delicado. No voy a opinar porque es un tema que afecta mucho a las personas que lo viven. Lo vi como ustedes, pero no corresponde que yo hable”, dijo Kaczka al salir de su ciclo radial este mediodía ante las cámaras de Intrusos. Enseguida, aceptó un ida y vuelta con los conductores de América y habló de su estrecho vínculo con Romina Yan; especialmente de ese programa que grabaronen 1999, Trip, donde la hija de Cris Morena habló de su familia y de su relación con su marido, Darío Giordano. “Éramos muy chicos los dos, éramos muy amigos y era un programa con sus particularidades. Yo era más chico, más adolescente”, advirtió sobre esa charla que mantuvieron sin entrar en detalles.

Tras expresar una y otra vez su decisión de no opinar al respecto, el productor televisivo explicó: “Les pido disculpas porque yo miro los programas y me entero de cosas pero hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar, no quiero opinar. Me parece que no corresponde, que no es conveniente”.

Romina Yan y Darío Giordano se casaron en 1998

“Sos muy cercano a Gustavo, calculamos que estuviste muy cerca de él en todo este proceso con los chicos”, lanzó Adrián Pallares desde el estudio intentando saber un poco más. “Lo quiero a Gustavo un montón. Saben lo que significa Gustavo para mí y para muchos de este ambiente; cuando digo ‘muchos’ es mucha gente que lo quiere. Pero en este momento que hable adquiere otro significado y no me quiero meter, no quiero decir nada inconveniente”, repitió. “Les agradezco porque entiendo que me comprenden, que comprenden lo que yo estoy sintiendo con el amor que le tengo a Gustavo y a su familia”, concluyó.

El duro testimonio de Gustavo Yankelevich

Este lunes, Gustavo Yankelevich rompió el silencio en el ciclo de América TV Intrusos. Allí, reveló cómo la familia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo con los menores tras la muerte de su hija, Romina. “La primera que notó lo que pasaba fue Cris Morena y me advirtió que le prestara atención a los chicos. En principio pensé que era pasajero, hasta que Franco me pidió venir a vivir conmigo”, confirmó el productor televisivo y teatral.

“Me va a costar hablar. Fueron muchos los que ayudaron a los chicos. No dijimos nada para que la Justicia pudiera moverse libremente. Ellos no hablaban porque al principio me dieron la tenencia por tres meses; todos los días monitoreaban cómo estaban los chicos, pero no podíamos decir nada, aunque ellos quisieran contar su verdad, que era la verdad. Cuando me dieron la tenencia definitiva, habían pasado tres años y medio. A Valen no le importaba decir lo que pasaba, pero le importaba su hermana, por eso esperaron a que terminara el colegio”, explicó sobre por qué no hicieron pública esta situación antes.

Según contó Yankelevich, cuando Franco, hijo mayor de Romina Yan y Darío Giordano, empezó a pedirle irse a vivir con él, notó que algo sucedía. Un año después, Valentín empezó con la misma solicitud que su hermano. “Una vez por semana lo pasaba a buscar por el colegio, iba a comer afuera con él y después lo llevaba al colegio otra vez. A pesar de lo que vivía, conmigo estaba feliz, cantaba, era divertido... En uno de los almuerzos me dijo: ‘Abuelo, quiero ir a vivir con vos’, pero no me dijo que le pegaban”, recordó quien le propuso a su nieto quedarse una semana para probar cómo se sentía.

“Cuando me junté con Darío y le dije que Franco me había pedido ir una semana para pasar conmigo, él me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir’. Ahí deduje que estaba pasando algo más grande de lo que yo pensaba”, rememoró. Después de ese episodio, Gustavo continuó buscando una vez por semana a Franco por el colegio; por ese entonces tenía 11 años. Durante tres veces consecutivas “no hablaba” en los almuerzos, por eso, Yankelevich fue directo: “Le dije: ‘Soy una persona grande, acá algo pasa. Me tenés que contar, no puede ser que de golpe no hables nada’. Entonces me respondió: ‘Abuelo, si yo te cuento lo que pasa, papá me va a matar. Cuando se enteró de que te pedí ir una semana a tu casa, me ca*ó a trompadas. Me desmayó a golpes’”.

Ese fue el punto bisagra por el que empezó a investigar con abogados para obtener la tenencia de sus nietos. “No era fácil”, recordó. “Cuando saqué a Valentín por separado, me contaba lo mismo. Ellos me decían que su papá, cuando íbamos a la casa, era una cosa, pero cuando se iban, era otra. Me decían: ‘Aparece el monstruo’”. De acuerdo al testimonio de Gustavo, en medio de ese contexto, un día recibió el llamado de una amiga de Valentín, quien mencionó que hablaba con él todas las noches. “Le decía que se quería ir con su mamá, que no quería estar más acá. Pero se lo decía con lujo de detalle”, expresó.

“Ahí es donde sabía que no había más tiempo. Entonces, empecé a ir todos los días al colegio y, durante el recreo largo que tenían ellos, le daba un abrazo a Valentín para que sienta amor... Hablé con Cris y con Tomás [segundo hijo del matrimonio Yankelevich-Morena] y les pedí que me dejaran manejar esto. Por eso Valen cuenta mucho de mí y no tanto de su abuela o tío. Me hice cargo de esto, porque ellos dos venían a vivir conmigo”, añadió el productor.

Conseguir la tenencia de sus nietos tardó tres años porque Giordano apelaba. “Cuando fue a Casación, Valentín dijo todo lo que no dijo en la nota delante de asistentes sociales y de los jueces. Ahí se terminó. Ese fue el último día, determinaron que no había revinculación”, detalló Yankelevich. Uno de los factores “trascendentales” que demostró a la Justicia lo que experimentaban los menores en la casa de su padre fue el tic que tenía Franco. Según explayó el entrevistado en Intrusos, a su nieto se le ponían los ojos blancos durante unos segundos: “Una doctora nos dijo el día que se venían los chicos a casa que Franco no tenía un tic; lo de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza”.

El apoyo de los famosos

Tras la entrevista de Valentín Yan, su abuelo Gustavo le dedicó un emotivo posteo a sus dos nietos varones. “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla, tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió el productor en sus redes sociales despertando el apoyo de toda la comunidad artística.

Mientras que figuras como Claudia Villafañe, Natalia Oreiro, Agustina Cherri, Marley y Verónica Lozano comentaron su publicación con emojis, otros le dedicaron unas emotivas palabras a Gustavo y su familia. “Quiero felicitarte de corazón, no solo por el abuelo=padre maravilloso que sos, sino por el ser humano que demostrás ser cada día. Después de todo lo que les tocó atravesar, ver cómo seguís de pie, siendo sostén, refugio y fuente de amor para ellos, es conmovedor. Ellos tienen la bendición de tenerte, y estoy seguro de que en cada abrazo tuyo encuentran un poquito de paz, de seguridad y de ese amor que nunca se pierde. Y vos la bendición de tenerlos a ellos @valenyan_@franyan_ dos personas tan hermosas. Los admiro y quiero con todo mi corazón”, escribió Nicolás Vázquez, un gran allegado a la familia Yankelevich.

Otra de las que expresó su admiración por el productor fue Yanina Latorre: “Y a vos, querido Gustavo. Un gran cuidador y protector. ¡Dichosos de ellos que te tienen!”, escribió la conductora de SQP. Por su parte, Darío Barassi aseguró: “¡Sos ejemplo, Gus querido! Y ellos ni hablar. Abrazo enorme para los 3”.

“Es un enorme privilegio tenerte de amigo. Tus nietos conocen el amor y la contención gracias a este maravilloso abuelo. Que Dios bendiga a esta familia”, lanzó Evelyn Scheidl, mientras Flor de la V también le dedicó unas tiernas palabras a Valentín y su hermano Franco: “El amor que les negaron que sea el motor que los impulse a construir una vida llena de amor, libertad y felicidad. Que nunca les hagan creer que no merecen aquello que otros no supieron darles”.

El posteo de Cris Morena

Luego de que Yankelevich saliera en Intrusos, llegó la palabra que faltaba: Cris Morena. “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, expresó la creadora de Margarita en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que se la ve con sus tres nietos: Valentín, Azul y Franco y su exmarido, Gustavo Yankelevich.