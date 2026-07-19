BORDEU, Marta

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BORDEU de JONES, Marta, falleció el 17-7-2026. - Su hijo Carlos Jones y Marcela; sus nietos Cecilia y Rodrigo, Clara y Francisco y su bisnieto Juan Pedro la despiden y ruegan una oración en su memoria.

✝ BORDEU de JONES, Marta, q.e.p.d. - Su hija Patricia Jones, junto a sus hijos Petty y Nico, Manu y Anto, y sus nietos despiden a su Granny con amor pidiendo oraciones en su memoria.

✝ BORDEU de JONES, Marta, q.e.p.d. - Con profundo pesar, tus hijos Marta, Carlos y Marcela, Barbara y el Negro, Patricia, Juan y Vicky y María, con sus nietos y bisnietos despiden a su querida mamá con mucho amor.

✝ BORDEU de JONES, Marta, q.e.p.d., 17-7-2026. - Su hijo Juan Jones y Vicky Conte Mac Donell y sus nietos Juan y Luji y Charlie y Mia la despiden con mucho amor.

✝ BORDEU de JONES, Marta, q.e.p.d. - Martín Bordeu y sus hijos Martín, Camila, Santiago y sus familias acompañan a Juan y familia.

✝ BORDEU de JONES, Marta, q.e.p.d. - Martín y Cris acompañan a Juan, Vicky, Juancho y Charlie en este triste momento.

✝ BORDEU de JONES, Marta, q.e.p.d., falleció el 17-7-2026. - El Consorcio Av. Libertador 3142 despide a Marta con muchísimo cariño. Acompaña a su familia y ruega oraciones por su alma.

✝ BORDEU de JONES, Marta, q.e.p.d., 17-7-2026. - Sus fieles colaboradoras Magui, Susy y Veva la despiden con mucha tristeza y acompañan a toda la familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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