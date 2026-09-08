SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOSCH, María F., 7-9-2026. - Sus hermanos María Marta, Héctor y Florencia, Martín y Clara, sus sobrinos, sobrinos nietos, Yoli y Nora la despiden con mucho cariño y piden una oración en su memoria.

✝ BOSCH, María, q.e.p.d. - Ricardo y Verónica Saguier, sus hijos y Susana Saguier Elía abrazan a María Marta y su familia, a Héctor y Florencia y a Martín y Clara y despiden a la querida María con mucho cariño.

✝ BOSCH, María F., q.e.p.d. - Carmen Maciel de Irigoyen y familia, acompañan con mucho cariño a la familia Bosch en este triste momento.

Avisos fúnebres

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