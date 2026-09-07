Premios Emmy 2026: los primeros ganadores y un emotivo reconocimiento póstumo dieron inicio a la fiesta de la TV en Hollywood

Durante el fin de semana, en Los Ángeles, se repartieron los premios Emmy de las categorías “técnicas” o creativas, como prefiere nombrar la Academia de Televisión de Hollywood. Organizadas como la antesala de los galardones principales que se repartirán el lunes 14 y cuya ceremonia se podrá ver desde las 20, por TNT y HBO Max, las dos entregas que se llevaron a cabo el sábado y domingo no solo marcaron el camino para lo que sucederá en la gran fiesta de la semana que viene, sino que también aportaron momentos de emoción poco usual para los eventos previos.

Mariska Hargitay consiguió la estatuilla al mejor documental y mejor dirección en un documental por su film Jayne Mansfield, mi mamá LISA O`CONNOR - AFP

Es que en la noche del sábado, entre los ganadores estuvo Mariska Hargitay, quien se quedó con los premios a mejor documental y mejor dirección de un documental por su notable film Jayne Mansfield, mi mamá, disponible en HBO Max. La actriz, que será la conductora de la ceremonia de entrega de los Emmy el próximo lunes, agradeció el doble reconocimiento recordando a la recientemente fallecida escritora y activista feminista Gloria Steinem: “Mi heroína y friend Gloria Steinem me dijo: ‘Por favor, contá tu propia historia’. Creo que lo más importante que podemos hacer por el prójimo es conocer su historia. Yo pude conocer a mi madre a través de este relato, fue un regalo indescriptible para mí”.

Rob Reiner recibió un premio póstumo por su participación especial en la cuarta temporada de El Oso Matt Sayles - AP

En la entrega del domingo también hubo espacio para un pasaje emotivo cuando el fallecido director, productor y actor Rob Reiner ganó la estatuilla a mejor intérprete invitado en una comedia por su trabajo en la cuarta temporada de El Oso.

Wendi McLendon-Coveyfue la encargada de recibir el premio para Reiner, el actor y director que fue asesinado junto a su esposa en diciembre pasado LISA O'CONNOR - AFP

La actriz Wendi McLendon-Covey fue la encargada de presentar la categoría, de leer el sobre con el nombre de Reiner y aceptar el premio en su nombre. “Todos desearíamos que estuviera aquí”, dijo emocionada mientras la audiencia presente en el Teatro Peacock aplaudía de pie.

Los adelantados

Sin la pompa ni el glamour que se desplegará en la fiesta del próximo lunes, los Emmy creativos sí son el mejor termómetro para medir las posibilidades de los programas que se disputarán los premios en la entrega principal. Así, las series mejor posicionadas para lo que vendrá son The Pitt, de HBO Max, por el lado de los dramas, La maldición de Widow’s Bay, de Apple TV, por el de la comedia y la miniserie DTF St. Louis (HBO Max), en el rubro de miniseries/series de antología.

Noah Wyle, favorito como actor de drama por su trabajo en The Pitt Warrick Page - HBO

The Pitt, con un total de 25 nominaciones, terminó el fin de semana con cinco estatuillas en su haber: mejor casting para una serie dramática, mejor maquillaje prostético, mejor pieza de promoción y mejor actor invitado. La cosecha -especialmente el reconocimiento a la labor de sus directores de casting- la colocó como la gran favorita para la entrega del próximo lunes y redobló las chances para Noah Wyle, que podría llevarse el galardón a mejor actor por segundo año consecutivo.

Entre las comedias, las ceremonias del sábado y el domingo confirmaron el gran momento que atraviesa La maldición de Widow’s Bay, la excelente ficción que mezcla el humor negro y el terror, disponible en Apple TV. De hecho, la serie encabezada por Matthew Rhys fue la más ganadora del fin de semana, con ocho triunfos.

Nominada en 19 categorías, la comedia está bien encaminada para arrasar en sus rubros gracias a las estatuillas ya conseguidas: mejor actriz invitada en una comedia (Betty Gilpin); partitura original; música; dirección de fotografía; mezcla de sonido; edición de sonido; diseño de producción y casting de comedia. Semejante desempeño la puso en ventaja frente a sus principales competidoras: Hacks (HBO Max) -que se despide de los Emmy tras el final de la serie-, El caballero de los Siete Reinos (HBO Max) y Abbott Elementary (Disney+).

Linda Cardellini y David Harbour ganaron como mejores actores de reparto en una miniserie por su trabajo en DTF St. Louis LISA O'CONNOR - AFP

En cuanto a las miniseries o series de antología, los resultados del fin de semana parecen indicar que no hay un claro ganador en el horizonte. Hasta ahora, la segunda temporada de Bronca, de Netflix, llevaba la aparente delantera, pero tras los seis galardones que obtuvo DTF St. Louis, ya no hay certezas en estos rubros.

Con las estatuillas a mejor dirección de fotografía, edición, dirección, guion y mejores actores de reparto para David Harbour y Linda Cardellini (los primeros para ambos intérpretes veteranos), la amarga comedia de HBO, se transformó en un inesperado favorito y serio contendiente ya que por ahora figura en el tercer puesto de los programas con más premios, detrás de La maldición de Widow’s Bay y la transmisión del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl a cargo de Bad Bunny, que sumó siete galardones.