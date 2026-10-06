SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOSCH, Raquel, q.e.p.d. - Sylvia M. de Santamarina, junto a sus hijos y su ahijada Ángeles, Silvia Elena, Agustín, Inés y Luz, despiden a la queridísima Raquel y abrazan en su dolor a Ángel, Diego y Diana Santamarina.

✝ BOSCH, Raquel, falleció el 4-10-2026. - Clara Pereda y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ BOSCH, Raquel. - Susana Santamarina, con lindísimos recuerdos, despide a Raquel y abraza a Ángel, Diego y Diana en estos tristes momentos.

✝ BOSCH, Raquel. - Cecilia y Adolfo Zuberbuhler (as.) acompañan con cariño a Angel y Flia. en este triste momento.

✝ BOSCH, Raquel, q.e.p.d., 4-10-2026. - Nicolás Martelli, Lina A. de Martelli, Pablo Martelli, Rosana y Chuck Serantes, junto a sus hijos, despiden con cariño a Raquel y acompañan a su familia en este doloroso momento.

✝ BOSCH, Raquel q.e.p.d. - Alberto C. Taquini y sus hijos María y Charlie Blaquier, Alberto y Macarena Costa y Pablo y Mora Bracuto rezan por ella y acompañan con cariño a Ángel, Diego y Diana

✝ BOSCH, Raquel, q.e.p.d. - Rogelio e Isabel Pfirter despiden con tristeza a Raquel y acompañan a Angel y familia.

Avisos fúnebres

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