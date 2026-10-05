Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, baja el riesgo país y rebotan las acciones argentinas en el país y el exterior

El triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil tuvo un impacto positivo en el mercado financiero brasileño, que también genera un efecto sobre las variables argentinas. En la primera rueda de la semana, cae más de 40 puntos el riesgo país, rebotan las acciones de algunas empresas y mejora el valor de los bonos, en un escenario de estabilidad en el mercado cambiario.

Las pantallas del mercado financiero en la primera jornada tras la victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que definirá la presidencia con Lula Da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, muestran que el riesgo país argentino cae 41 puntos (6,3%) y se ubica en 614 unidades.

Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro. PABLO PORCIUNCULA - AFP

Este indicador elaborado por el banco JP Morgan, que refleja el diferencial de riesgo entre la deuda de un determinado país y los bonos estadounidenses -considerados los activos libres de riesgo-, retrocede luego de cerrar la semana pasada en 655 puntos básicos.

El movimiento se da como consecuencia de una ligera recuperación en en la cotización de los bonos argentinos, que interrumpen una serie de jornadas en terreno negativo. Se destacan los Globales, con mejoras de entre 0,6% (GD30) y 1,4% (GD35).

Entre las acciones, las más destacadas son las del sector financiero y las energéticas. Las principales subas de la jornada se encuentran en Central Puerto (5,5%), BBVA (5,1%), Banco Macro (4,8%), Banco Supervielle (4,4%). TGN (4%) y Grupo Financiero Galicia (4,1%).

Mercado Libre Nueva York

El mismo movimiento se refleja entre las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, que acompañan el clima de optimismo en el sector financiero local. El desempeño más destacado es el de Mercado Libre, empresa nacida en Argentina pero que concentra más de la mitad de su negocio en Brasil, con un rebote del 7,4% en el valor de sus acciones.

También se destacan BBVA (6,4%), Central Puerto (6,3%), Telecom Argentina (6%), Banco Supervielle (5,8%), Banco Macro (5,8%) y Grupo Financiero Galicia (5,11%).

En el mercado cambiario se prolonga la estabilidad de las últimas jornadas. El dólar oficial mayorista opera en $1519, $1 por debajo del cierre del viernes.

El minorista, en tanto, se ubica en $1539,50, con una baja de $4 con respecto a los $1543 del viernes. En las pantallas del Banco Nación, se ofrece a $1540.