SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOSCH, Raquel. - Con gran tristeza despido a una amiga tan querida. Teresita.

✝ BOSCH, Raquel, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz despiden a Raquel con muy lindos recuerdos, y acompañan con gran cariño a Diana, Diego y Pía y Ángel y Cathy.

✝ BOSCH, Raquel, q.e.p.d. - Adelita Mignaquy, Carlos y Milagros Ayerza de Mignaquy e hijos despiden a Raquel y acompañan a Diana, Bernardo, Juan y Sebastián Mignaquy con todo cariño.

Avisos fúnebres

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