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Las mejores frases del discurso de despedida de Lionel Messi: “Hay gente que quiere ver mal a la selección”
El capitán de la Albiceleste agradeció a sus compañeros, le hizo una dedicación a su papá y destacó la unidad del plantel; “Estoy orgulloso de ser argentino”, marcó
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El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, le puso punto final a su carrera internacional con la victoria por 3 a 0 ante Benín en un amistoso en Buenos Aires, en el que convirtió uno de los goles y dio dos asistencias. Luego del partido, y tras una serie de homenajes, el rosarino dio un breve discurso, en el que destacó la unidad de grupo de la albiceleste, le hizo una dedicatoria a su papá y agradeció el apoyo de los hinchas.
Al tomar el micrófono, el 10 destacó principalmente que va a extrañar jugar para la selección argentina. “No venir más va a ser un dolor muy grande”, sostuvo y aclaró que defender la camiseta de la albiceleste es “lo más lindo que te puede pasar”.
Luego, siguió agradeciendo a quienes lo acompañaron en sus 21 años de trayectoria, tanto dentro como fuera de la cancha. Afirmó que todos los compañeros que tuvo dieron el 100% por la selección y remarcó: “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes”.
Las mejores frases del discurso de Messi
- “Nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.
- “Lo que viví ese día [en el primer partido en el país tras ganar el Mundial 2022] no lo voy a olvidar jamás, fue lo mejor que me pasó. Fue hermoso. Al día de hoy veo esos videos y me emociono”.
- “Siempre somos locales en todos lados”.
- “Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo”.
- “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes”.
- “[Sobre el Mundial 2026] Fue demasiado lo que me tocó vivir. Estuvimos muy cerquita y la verdad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. La peleamos, como hicimos siempre, pero llegamos con lo justo”.
- “No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”.
- “Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de viajar por todo el país y siempre recibí un cariño enorme, desde mi inicio hasta el final”.
- “Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito: salir campeón del mundo, de Copa América y de la Finalissima”.
- “Siempre la peleamos, con todos. No solo con los que me tocó ganar, sino también con los de antes. Lamentablemente no pudimos salir campeones y estuvimos cerca, pero no tengo dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”.
- “Seguramente vengan momentos duros, porque no es normal todo lo que se hizo en este tiempo”.
- “Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto”.
- “Nunca dejé de luchar y dar el máximo”.
- “Ahora voy a estar del otro lado, con ustedes, bancando a todos estos chicos y los que vengan. Siempre unidos”.
- “Estoy orgulloso de ser argentino”.
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