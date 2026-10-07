Las mejores frases del discurso de despedida de Lionel Messi: “Hay gente que quiere ver mal a la selección”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, le puso punto final a su carrera internacional con la victoria por 3 a 0 ante Benín en un amistoso en Buenos Aires, en el que convirtió uno de los goles y dio dos asistencias. Luego del partido, y tras una serie de homenajes, el rosarino dio un breve discurso, en el que destacó la unidad de grupo de la albiceleste, le hizo una dedicatoria a su papá y agradeció el apoyo de los hinchas.

Al tomar el micrófono, el 10 destacó principalmente que va a extrañar jugar para la selección argentina. “No venir más va a ser un dolor muy grande”, sostuvo y aclaró que defender la camiseta de la albiceleste es “lo más lindo que te puede pasar”.

Lionel Messi: “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes” Aníbal Greco - LA NACION

Luego, siguió agradeciendo a quienes lo acompañaron en sus 21 años de trayectoria, tanto dentro como fuera de la cancha. Afirmó que todos los compañeros que tuvo dieron el 100% por la selección y remarcó: “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes”.

Las mejores frases del discurso de Messi