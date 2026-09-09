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BOTTINI, Enrique Raúl

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOTTINI, Enrique Raúl, q.e.p.d. - Sergio Alfonso, Guillermo Bolado, Mariano Botas, Martín Gadano, Roy Humphreys y Marcelo Lozano acompañan con afecto a Bocha y Maggie y toda su familia.

BOTTINI, Enrique Raúl, q.e.p.d. - César Carman (h.) participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega oraciones en su memoria.

BOTTINI, Enrique Raúl, Esc. q.e.p.d., falleció el 7-9-2026. - Sus hijos Raúl y Vicky Ríos, Bocha y Maggie Laíño, junto a sus nietos Johi y Juan Matías Nicolai, Ezequiel y Agustina Loustalet, Sofía y Federico Zani, Carlos y Sol Rosa; sus bisnietos Martina, Renata, Carmela y Felipe participan de su fallecimiento y lo despiden con enorme cariño. Siempre estarás en nuestros corazones querido Quique. Sus restos serán inhumados hoy, en Cementerio Parque Memorial, a las 12.

BOTTINI, Enrique Raúl, q.e.p.d. - El presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, y la comisión directiva participan con profundo pesar el fallecimiento de quien haya sido presidente de la comisión filial Belgrano de la institución, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

BOTTINI, Enrique Raúl, q.e.p.d. - Florencia y Fernando Armendariz, Silvina y Sergio Siverino, Victoria y Eduardo Laguela, Grace y Santiago Sanguinetti acompañamos con profundo cariño a Maggie, Bocha Bottini y a toda la familia Bottini por el fallecimiento Enrique R. Bottini. Elevamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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