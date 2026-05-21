SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOTTO, Alejandro César, falleció el 18-5-2026. - Su hermano Ernesto y sus hijos Verónica, Francisco, Inés, Santiago Eduardo, Federico y Santiago, y sus nietos, Franchu, Lele, Emma e Indi, junto a Claudia Sañudo, despiden a Alito con amor y gratitud, celebrando su vida, y también la nueva y maravillosa que hoy empieza a transitar.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa