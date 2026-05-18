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BOURDIEU, Marcelo María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOURDIEU, Marcelo María. - Su esposa Teresa Giussani de Bourdieu, sus hijos Salvador María, Ángeles y Gustavo, Tomás y Mariana, Clarita y Mariano, Iñaki y Camila y José María y nietos lo despiden con mucho cariño y piden una oración en su memoria.

BOURDIEU, Marcelo María, q.e.p.d. - Gastón Bourdieu y Connie Pasman de Bourdieu y sus hijos Inés María, María Constanza Bourdieu de Ferrari y Nicolás Ferrari, Juan Pablo Bourdieu y María Isabel Bourdieu acompañan a Teresa y a sus hijos y ruegan una oración en su memoria.

BOURDIEU, Marcelo María. - Mario Giussani y Micky García del Río; sus hijos Francisco y Cande, Agustín y Agustina y María Inés y su nieta Amalia participan su fallecimiento y despiden con gran cariño a Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
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