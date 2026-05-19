In Memoriam del Martín Fierro 2026: así fue el sentido homenaje a las figuras que fallecieron durante el último año

La noche de los Martín Fierro avanzaba a gran velocidad cuando el conductor propuso detenerse unos minutos y mantener un clima de respeto. “Vamos a sentarnos porque llega el momento de los recuerdos, de los que ya no están, pero que nos dejan su legado” dijo Santiago del Moro cuando presentó el segmento de los In Memoriam. En los segundos posteriores, el clima del evento cambió, el tono festivo se apaciguó y todos los presentes se acomodaron en sus respectivas sillas en señal de respeto.

Dicho eso, sobre el escenario del Hilton se presentó Ángela Torres para interpretar “Recuérdame”, la recordada canción del film Coco, de Pixar. A lo largo de varios minutos, la pantalla del escenario se tiñó de negro para mostrar fotos (que simulaban un leve movimiento a través del uso de Inteligencia artificial) de los artistas, productores y trabajadores de la televisión que fallecieron en el transcurso del último año.

Luis Brandoni tuvo un momento destacado en el marco de los In Memoriam LA NACION

A lo largo del clip hubo varios nombres que se destacaron por su peso en el ámbito cultural y periodístico argentino: las actrices Adriana Aizemberg, Claudia Schijman, Gaby Ferrero, Marikena Monti, Marta Lubos, los actores Jorge Lorenzo, Héctor Alterio, Juan Carlos Velázquez, Rubén Patagonia, los periodistas Ernesto Cherquis Bialo, Luis Pedro Toni, Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Rómulo Berruti, y la guionista María José Campoamor, entre otros, pasaron por la pantalla. El final estuvo a cargo de Luis Brandoni, que murió el pasado 20 de abril, a los 86 años.

Como era de esperar, el clip culminó con los emotivos aplausos de todos los asistentes a la ceremonia, que de manera respetuosa recordaron y celebraron los nombres de los homenajeados.