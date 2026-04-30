SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BRANDI, Gustavo. - Rudy y Graciela Kunath Mesa despiden a Gustavo y abrazan con el cariño de una vida compartida a Patricia, los chicos y a todos los Brandi.

✝ BRANDI, Gustavo. - Tus amigos del truco del Club Newman, Carlos, Eduardo, Felipe, Gonzalo, Gustavo, Horacio, Lalo, Rodolfo y Víctor te despedimos con mucho dolor. Te vamos a extrañar.

✝ BRANDI, Gustavo. - Siempre estarás con nosotros. Tus compañeritos del Newman Camada 69.

BRANDI, Gustavo. - Boa, Bárbara, Nico y Kuki acompañan a Patricia y familia con mucho cariño en este triste momento.

BRANDI, Gustavo, q.e.p.d. - Acompañamos con gran cariño a Patricia y familia en este doloroso momento. Luis Vaca Guzmán, Inés Reggiardo e hijos (as.).

✝ BRANDI, Gustavo, q.e.p.d. - Con mucho cariño despedimos a Gustavo y acompañamos a toda su familia. Héctor y Carol Piccaluga, hijos y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa