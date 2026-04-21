SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - Sus hijas Florencia y Micaela Brandoni, sus nietos Olivia, Catalina, Macarena y Tomas, Horacio Martinez y su familia, despiden a Beto con enorme cariño, tristeza, plenos de orgullo por su extraordinaria vida, y lo llevarán siempre en su corazón.

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - Participo con profunda tristeza su fallecimiento. Acompaño en el dolor a mis hijas y nietos. Que en paz descanse. Marta Bianchi.

BRANDONI, Luis (Beto). - Elva Roulet y Elsa Kelly despiden con dolor al gran amigo con ideales y luchas políticas compartidas.

✝ BRANDONI, Luis. - El INCAA expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de Luis Brandoni, figura emblema de nuestra cultura. Reconocemos su inmensa trayectoria y su invaluable aporte a la identidad argentina, honrando un legado que será imborrable en nuestra cinematografía. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento.

✝ BRANDONI, Luis. - Mis sentidas condolencias a las hijas de Luis Brandoni, Florencia y Micaela, familia restante y a todos aquellos que lloran su sorpresiva partida. Fue uno de los mejores recursos de la comedia y el arte dramático hispano parlante. Su histrionismo y ductilidad hicieron reír y lagrimear a varias generaciones; su valentía política, su honestidad y franqueza constituyen un preciado acervo. Que en paz descanse. León C. Arslanian.

✝ BRANDONI, Luis. - La comisión directiva de la Fundación René Barón acompañan a su familia en este doloroso momento.

✝ BRANDONI, Luis q.e.p.d. - Bettina y Santiago Cofone acompañan a Florencia y Horacio en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

BRANDONI, Luis. - La familia Alfonsín despide con tristeza y enorme cariño al querido Beto y acompaña en este doloroso momento a su Flia.

✝ BRANDONI, Luis. - Querido Beto, nos conocimos de jóvenes e intimamos ya grandes con una amistad sincera y un gran cariño. Serás siempre recordado como un referente de la cultura y de la ética. Acompaño a tus seres queridos en este triste momento. Estás con Dios. Fernando Marín.

BRANDONI, Luis. - Esther Malamud lo despide con mucho cariño y admiración y acompaña a su familia en estos tristes momentos.

BRANDONI, Luis. - Lulu Resnick Brenner, Miky y Felix Banet despiden con gran tristeza a Beto y acompañan a Micaela, Florencia y a sus nietos en este doloroso momento.

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - Con profunda tristeza participamos su fallecimiento y acompañamos a su familia y a sus seres queridos en su dolor. Hasta siempre, querido Beto. Muchas gracias por todo. Sus amigos Magdalena Iraizoz y Josep Vives Portell.

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - Saula Benavente, Baldomero y familia participa con profunda tristeza su despedida a su maravillosa vida. Por siempre Beto.

✝ BRANDONI, Luis, (Beto). - Adriana Balzarini, Félix C. Marino, Micaela, Valentina, María Belén y Matías acompañan a Florencia, Catalina, Olivia. Gracias querido Beto por tantos momentos inolvidables, te vamos a extrañar. ¡Volá alto!

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - Oscar Andreani y familia acompañan a Horacio y Florencia en este triste momento.

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio de Libertad 1144 participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

BRANDONI, Luis, q.e.p.d., falleció el 20-4-2026. - José E. Sanchez Cabezas y familia despiden con cariño a Luis y acompañan a Florencia Brandoni, Horacio Martinez y familia en este momento de profunda tristeza.

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - Ricardo Gil Lavedra despide con dolor el fallecimiento de un actor y político ejemplar, que defendió siempre valientemente sus ideas. Acompaña a Saula, sus hijas Micaela y Florencia, sus nietos y a todos sus afectos en tan triste momento.

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - Carlos Gaziglia, sus hijos Carlos (h.) (as.) y Felipe Gaziglia y Teté Coustarot participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo Beto y acompañan a su familia en este penoso momento. Piden oraciones por su eterno descanso.

BRANDONI, Luis, q.e.p.d., 20-4-2026. - El equipo de The Walt Disney Company Latin America despide con gran pesar a Beto, quien inspiró a las audiencias y a toda la comunidad artística durante décadas con su talento y profesionalismo. Acompañamos a sus seres queridos y amigos en este triste momento.

✝ BRANDONI, Luis, q.e.p.d. - El Circulo de Legisladores de la República Argentina y la Obra Social de los Legisladores de la República Argentina, lamentan profundamente el fallecimiento de su socio e integrante de su consejo directivo, acompañando a sus familiares y seres queridos, y rogando una oración a su memoria.

Avisos fúnebres

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