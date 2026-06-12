Cómo fue la sesión de fotos y videos oficiales de la selección argentina: risas y bromas en un clima distendido
Los jugadores del plantel nacional compartieron una jornada diferente para tomar las imágenes que se usarán en las transmisiones
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En medio de la secuencia de entrenamientos, los jugadores de la selección argentina tuvieron un momento de distensión cuando participaron de la sesión oficial de fotos organizada por la FIFA. Y este viernes, desde las redes sociales del equipo albiceleste compartieron algunas imágenes de lo que fue el detrás de escena de esa producción en la que se vio el espíritu relajado y distendido.
Así, de la tensión propia en la espera del debut del martes próximo ante Argelia en el Mundial 2026 y de la preparación táctica, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez, Thiago Almada y Leandro Paredes, entre otros, le pusieron risas, complicidades y mucha alegría a una jornada pactada para tomar las fotos que son las que luego aparecen en las transmisiones televisivas cuando se anuncian las formaciones, se muestran diversas estadísticas o se destacan a las figuras.
Entonces, más allá de las tomas, lo que pudo verse es lo que rodeó a aquello que se verá fríamente en los canales oficiales. De Paul se mostró haciendo algunos gestos detrás de unos cables, mientras sacaba la lengua; Almada hizo gala de su buen inglés al comunicarse con uno de los que trabajaban en la producción; Cuti le gritaba a Nahuel Molina que haga tomas celebrando un gol, algo que Lisandro Martínez teatralizaba. Alrededor, todo risas.
Algunos, claro, mostraban más timidez ante las cámaras. E incluso, ya cruces más subidos de tono, como las cargadas de Alexis Mac Allister a un Nicolás González que no paraba de peinarse utilizando el teléfono celular como espejo. “Por lo menos tengo pelo yo”, le retrucó el jugador de Atlético de Madrid. Entre sonrisas espontáneas y algunas escenas que reflejan la confianza construida por el plantel durante los últimos años en el ciclo de Lionel Scaloni.
Cuando había que estar serio, también lo hicieron. A algunos les sale más fácil. Pero eran pocos esos momentos. Simular un grito de gol, pedir a los encargados que les muestren las fotos para ver cómo salieron... y más alaridos y bromas en medio de pedidos de los organizadores para que se pongan de frente, de perfil, se aferren a la pelota o... a un mate, como en el caso de unas imágenes en las que Messi aparece junto a De Paul.
#SelecciónMayor LUZ, CÁMARA, ACCIÓN!!!! 🎬😏🇦🇷 pic.twitter.com/XMyIXgNuCh— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 12, 2026
En grupos, los futbolistas fueron llegando. La excepción fue, claro, Marcos Senesi, ausente porque recién durante el jueves fue convocado en lugar de Leonardo Balerdi y es esperado en la concentración en Kansas City. Todo en un clima que va dejando el claro el ambiente amigable, más allá de los “dale, bobo” que lanzaba al aire Dibu, simulando un enojo que pocos creen real.
Además de las imágenes que compartió la selección desde su cuenta, distintos canales ofrecieron tomas del backstage que realizaron. Entre ellos TyC Sports, que ofreció más momentos en los que Messi fue el protagonista ante las cámaras oficiales, en distintas actitudes, siempre dejando al desnudo la motivación y ganas que tiene de cara a su sexta Copa del Mundo.
¡LA SELECCIÓN ARGENTINA YA TIENE SUS FOTOS PARA EL MUNDIAL! 🇦🇷🤩🏆 pic.twitter.com/73wKCvcLMY— TyC Sports (@TyCSports) June 12, 2026
Cada uno de los jugadores fue pasando junto a un cartel en el que estaba su nombre y luego era quitado al momento de los flashes. Incluso, el propio cuerpo técnico participó, con Scaloni algo más contenido que sus convocados.
De fondo se escuchaba la voz de Christian Martin, un periodista argentino radicado en Gran Bretaña que estaba al frente de la organización. La complicidad también con él quedó al descubierto en los videos que se replicaron, donde, por ejemplo, le hace notar a Cuti Romero que tiene un anillo que no debía tener e intercambia bromas con Dibu.
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