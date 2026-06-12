Mundial 2026: Canadá celebró su ceremonia de apertura, entre la incertidumbre y el desconcierto

Tras la ceremonia inaugural sencilla y sin brillos que se celebró este jueves en México, el Estadio de Toronto marcó el hito de convertirse en anfitrión de una Copa del Mundo por primera vez.

Para la esperada apertura local, Canadá convocó como artistas centrales a un par de sus figuras con mayor trayectoria internacional, como Alanis Morissette y Michael Bublé; y también a las ascendentes Alessia Cara, Jessie Reyez y Nora Fatehi, y el cantante folk William Prince. La jornada también contó con la participación de Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, y Vegedream.

Canadá se convirtió en anfitrión de una Copa del Mundo por primera vez Frank Gunn - The Canadian Press

El show comenzó con el cantautor William Prince y el público escuchó un monólogo grabado sobre el pasado y el presente de los pueblos originarios de Canadá, mientras un niño a su lado sostenía una pelota de fútbol. Luego, se desprendió la pelota de fútbol gigante que formaba parte de la escenografía del evento y apareció la ascendente cantante Alessia Cara, quien rápidamente fue rodeada por enormes marionetas que representaban la fauna del país: osos polares, ballenas y alces. Acto seguido, aparecieron sobre el predio Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy para interpretar el tema “Siir Siir”; y finalmente, una glamorosa Jessie Reyez cerró la primera parte del espectáculo, que tuvo una duración aproximada de 20 minutos.

Michael Bublé cantando en la Inauguración de Canadá X.com

Tras ese primer segmento del concierto, las redes sociales explotaron de dudas y comentarios de desconcierto: ¿Dónde estaba Michael Bublé? ¿Por qué aún no se había presentado la gran estrella del show?

Según indicaron, tanto Alanis Morissette como Michael Bublé iban a aparecer más tarde, por lo que sus shows nunca fueron realmente esperados para el número de apertura, sino que hubo una falla en la comunicación oficial de FIFA.

Lo cierto es que la expectativa y la incertidumbre no paraban de crecer hasta que finalmente ocurrió lo que todos esperaban: acompañado por un desfile con todas las banderas de los países competidores, el crooner y esposo de Luisana Lopilato apareció en el estadio y entonó de forma prolija y elegante el tema “Bring It On Home to Me” y se llevó la ovación de los presentes.

Tras la interpretación de Bublé, y tal como había sido anunciado, Alanis Morissette se encargó de entonar el himno de su país y así darle inicio al primer partido en territorio canadiense: el del seleccionado local versus Bosnia y Herzegovina. El himno del equipo visitante fue interpretado por el violinista Aleksandar Gajić, músico bosnio radicado en Canadá.

Históricamente, los músicos canadienses siempre se destacaron, desde Joni Mitchell, Leonard Cohen y Neil Young hasta The Weeknd, Drake y Justin Bieber, y la expectativa artística en torno a la apertura canadiense era alta. Y si bien, los artistas que se presentaron estuvieron correctos, el show no se caracterizó por ser magnético ni por ostentar un despliegue técnico particularmente atractivo.

Alanis Morisette entonando el Himno canadiense en la apertura del Mundial 2026 Stephanie Scarbrough - AP

El evento estuvo diseñado por la prestigiosa firma Balich Wonder Studio -famosa por diseñar ceremonias olímpicas y espectáculos masivos- que se propuso reflejar la gran diversidad cultural del país. Según anticipó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mensaje que se buscaba transmitir era el de un profundo orgullo y unidad para toda la región.

La tercera y última ceremonia de apertura tendrá lugar este viernes a las 20:30, desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

El espectáculo contará con las actuaciones de Katy Perry, LISA, Rema, Anitta y Future. Por último, la FIFA confirmó que la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, incluirá el primer espectáculo de entretiempo en la historia del torneo. Madonna, Shakira y BTS encabezarán la presentación.