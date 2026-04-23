SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRANDONI, Luis. - Querido Beto, hermano del corazón, te despedimos con el alma llena de recuerdos y muchísimo amor. Qué lindo haber compartido la vida con vos. ¡Con tu ahijada te adoramos y te vamos a extrañar muchísimo! Acompañamos y abrazamos fuerte a toda tu familia. Tu amiga Susy Chebar y Jazmín.

BRANDONI, Luis. - El Gral. Martín Balza participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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