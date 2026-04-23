LA NACION

BRANDONI, Luis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRANDONI, Luis. - Querido Beto, hermano del corazón, te despedimos con el alma llena de recuerdos y muchísimo amor. Qué lindo haber compartido la vida con vos. ¡Con tu ahijada te adoramos y te vamos a extrañar muchísimo! Acompañamos y abrazamos fuerte a toda tu familia. Tu amiga Susy Chebar y Jazmín.

BRANDONI, Luis. - El Gral. Martín Balza participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así fue la vida del actor con tres perros, varios gatos, ocho tortugas y hasta un sapo
    1

    Un Brandoni poco conocido: así fue la vida del actor con tres perros, varios gatos, ocho tortugas y hasta un sapo

  2. La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital
    2

    La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital

  3. Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos
    3

    Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

  4. Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder
    4

    Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder