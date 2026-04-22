Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, no declaró ante las autoridades argentinas al menos cinco propiedades en Estados Unidos que LA NACION verificó en registros oficiales del estado de Florida. Otras tres unidades fueron mencionadas en una revelación del canal A24, lo que elevaría a ocho el total de inmuebles bajo sospecha.

Frugoni controla algunos de esos inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de los Estados Unidos. Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

Máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte del gobierno de Javier Milei, bajo el ala específica del ministro Luis Caputo, Frugoni ya estuvo bajo la lupa pública años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa a cargo de la obra del “Paseo del Bajo” en la ciudad de Buenos Aires.

Según surge de la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo LA NACION, Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

El registro de una propiedad a nombre de Frugoni en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares, según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuada en 216.000 dólares. La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares. Y la cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares.

En la sede del Newman

Una de esas propiedades aporta una particularidad. Al consignar cuál es el “domicilio postal” asociado a ese inmueble, se anotó “Avenida Juan Domingo Perón, Benovidor [sic], provincia de Buenos Aires, Prov Bueno [sic] Aires 7245 B1621 Argentina”. Esa dirección coincide con la sede del club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez.

Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y, según su propio perfil de LinkedIn, trabajó para el club entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico, en el marco de un estudio de arquitectura, tanto en la sede de Benavídez como en España.

El eslabón documental más concluyente, sin embargo, está a nombre propio del funcionario. Se trata de un quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach: el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach. De acuerdo con la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado, Frugoni lo adquirió el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845.

La valuación fiscal de la propiedad para 2025 asciende a 230.000 dólares, según ese mismo registro, aunque la tasación que circula en portales inmobiliarios ronda los 310.500 dólares. La unidad, de tres ambientes y dos baños, tiene 136 metros cuadrados cubiertos y el funcionario del Ministerio de Economía figura como su único titular.

Las propiedades a nombre de la sociedad Genova

Según la misma ficha del “Property Appraiser”, el inmueble obtuvo una exención especial de 50.500 dólares durante el ejercicio fiscal 2021, un beneficio que, bajo la legislación del estado de Florida, se otorga exclusivamente a quienes declaran la propiedad como su residencia principal permanente, aunque Frugoni reside y trabaja como funcionario público en la Argentina.

Frugoni se suma así a otros funcionarios del Gobierno que afrontaron cuestionamientos e investigaciones por no declarar bienes ante las autoridades argentinas. Entre ellos, el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el actual titular de ARCA (exAFIP), Andrés Edgardo Vázquez, quien adquirió cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade, valuadas en conjunto en más de US$ 2 millones mediante un entramado de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Vázquez enfrenta una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán.

Andrés Vázquez, en la foto de su pasaporte, incluida en los registros de constitución de sus sociedades offshore

La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios, además, a presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la Oficina Anticorrupción. Allí deben constar la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, así como su participación en sociedades nacionales y extranjeras.

La omisión de bienes puede derivar en una condena por el delito de omisión maliciosa, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.