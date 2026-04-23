La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital

Por primera vez en sus 41 años de historia, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal eligió a una mujer como presidenta de la institución. Se trata de la abogada Alejandra García, graduada por la Universidad de Buenos Aires, con más de treinta años de ejercicio profesional, y actual coordinadora Legal y Técnica de la institución.

Al frente de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, se impuso en los comicios realizados en las últimas dos jornadas con el 47% de los votos y como nueva presidenta le dará continuidad a la gestión que inició el doctor Ricardo Gil Lavedra hace cuatro años.

El propio Gil Lavedra acompañó en la lista a la nueva presidenta, encabezando las postulaciones a la Asamblea. El doctor José María Figuerero fue el primer candidato al Tribunal de Disciplina.

La doctora García se impuso a dos expresidentes de la institución: Jorge Rizzo, que buscaba regresar con su agrupación Gente de Derecho, y Eduardo Awad, por la lista Los que Vemos el Colegio.

También participaron las listas Por Más Abogacía, identificada con el kirchnerismo y encabezada por Eduardo Javier Lema Castillo como candidato a presidente, con vínculos con las agrupaciones La Cámpora y Abogados del Fuero, y Espacio Abierto de la Abogacía, que proponía a Rubén Ramos para la presidencia.

Ricardo Gil Lavedra, presidente saliente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los cómputos difundidos cerca de las 21 consagraban el triunfo de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, seguida de Gente de Derecho, Espacio Abierto de Abogados, Por Más Abogacía y Los que Vemos el Colegio, en ese orden.

Según la información oficial, votaron 16.554 abogados en la elección, aproximadamente unos 3000 matriculados más que en 2024. Gil Lavedra expresó su satisfacción por “la enorme participación de letrados que han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión”.

“La contundencia del triunfo revela que la abogacía está dispuesta a tener un Colegio Público serio, respetuoso, que defienda las incumbencias, los honorarios y también la independencia judicial y las garantías del Estado de derecho”, afirmó el presidente saliente.

La coalición que encabeza la doctora García está integrada por radicales, miembros de Pro, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional, además de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.

Está integrada por 12 agrupaciones, entre los que se encuentran la que conduce Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors e influyente operador judicial y político. Hombres de su riñón figuran en la lista, como Juan Sebastián De Stefano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia, y Daniel Presti.

Jorge Rizzo, referente de Gente de Derecho Facebook Jorge Rizzo

Trabajo sostenido

La doctora García, en declaraciones a la prensa, aseguró que “el resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años junto a Ricardo Gil Lavedra: un Colegio Público de la Abogacía que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”.

“Ese es el camino que los abogados y abogadas hoy validan. Y es también la confirmación de una convicción: el ejercicio de la abogacía no es individual”, añadió la nueva presidenta de la institución, que fue creada en 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Además, García prometió “seguir adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión”.

Consultada sobre el hecho de ser la primera mujer en presidir el Colegio Público, subrayó: “Quiero asumirlo con la conciencia de que no es un mérito individual. También es resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad”.

Conocidos los resultados, cerca de la conducción celebraban la consolidación de “la continuidad del cambio”.