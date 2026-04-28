LA NACION

BRANE, María Teresa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRANE de GALLI, María Teresa. - Martín Domínguez Crivelli, junto a Tumi y sus hijos despiden a su querida madrina.

BRANE de GALLI, María Teresa. - Marinés Crivelli de Domínguez, junto con Mariano (as.), hijos y nietos despiden con infinita tristeza a su amiga del alma, acompañando en el dolor a sus hijos con sus oraciones.

BRANÉ de GALLI, María Teresa. - Julio y Mechu Grosso, hijos y nietos la despiden con amor.

BRANÉ de GALLI, María Teresa, (Tatán). - Sus amigas del Club del Libro la despiden con cariño y abrazan a Mechu.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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