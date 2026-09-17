SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a Silvia, a sus hijos y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Graziela Taquini y Martín Reynal despiden a Eduardito y acompañan a Silvia, sus hijos y a toda la familia con cariño y oraciones.

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Mario Hugo Lezana, con el afecto de siempre, acompaña a Ignacio y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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