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BRETON, María Rosa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRETON de FUENTES ROSSI, María Rosa. - SEA Consultores acompaña a su amigo, el Dr. Raúl Fuentes Rossi, en este doloroso momento.
BRETON de FUENTES ROSSI, María Rosa, falleció el 16-9-2026. - Marcelo Gutierrez y Mónica Otero, sus hijos Mercedes y Augusto, Dolores y Nicolas, Luz y Felipe y nietos Manuel y Julia, Candelaria y Magdalena, Francisca y Silvestre despiden con profunda tristeza a Tata. Recordarán su generosidad y alegría, agradeciendo una vida entera dedicada al bienestar de la familia. Acompañan a Raúl, Nacho y Manuel, unidos a ellos ante tan inmenso dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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