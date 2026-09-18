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BRETON, María Rosa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRETON de FUENTES ROSSI, María Rosa. - SEA Consultores acompaña a su amigo, el Dr. Raúl Fuentes Rossi, en este doloroso momento.

BRETON de FUENTES ROSSI, María Rosa, falleció el 16-9-2026. - Marcelo Gutierrez y Mónica Otero, sus hijos Mercedes y Augusto, Dolores y Nicolas, Luz y Felipe y nietos Manuel y Julia, Candelaria y Magdalena, Francisca y Silvestre despiden con profunda tristeza a Tata. Recordarán su generosidad y alegría, agradeciendo una vida entera dedicada al bienestar de la familia. Acompañan a Raúl, Nacho y Manuel, unidos a ellos ante tan inmenso dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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