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BROWN, Harold
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BROWN, Harold, q.e.p.d., falleció el 27-7-2026. - Tu cuñado Eddie, tus sobrinos Martín, Mati y Santi, Andrew y Christian, Macarena, Lucila y Sofía, junto a sus familias, te despiden con inmensa tristeza y profundo cariño. Te vamos a extrañar y recordar siempre. Descansá en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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