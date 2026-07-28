SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BROWN, Harold, q.e.p.d., falleció el 27-7-2026. - Tu cuñado Eddie, tus sobrinos Martín, Mati y Santi, Andrew y Christian, Macarena, Lucila y Sofía, junto a sus familias, te despiden con inmensa tristeza y profundo cariño. Te vamos a extrañar y recordar siempre. Descansá en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa