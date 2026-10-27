SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ BRUMER, Héctor Z.L., falleció el 23-10-2026. - La Asociación Educativa y Cultural de Mataderos, CISSAB, despide con profunda tristeza y cariño a quien supo ser socio fundador de dicha institución, y acompaña a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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